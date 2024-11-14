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В Минстрое предложили вариант улучшения демографии в России - 14.11.2024, ПРАЙМ
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В Минстрое предложили вариант улучшения демографии в России
В Минстрое предложили вариант улучшения демографии в России - 14.11.2024, ПРАЙМ
В Минстрое предложили вариант улучшения демографии в России
В России нужно создавать "малые агломерации" для улучшения демографической ситуации в стране, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на форуме "Ребус",... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T12:16+0300
2024-11-14T12:16+0300
россия
агломерации
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В России нужно создавать "малые агломерации" для улучшения демографической ситуации в стране, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на форуме "Ребус", который в этом году проходит на одной площадке с форумом "Ростки". "Если мы будем развивать не просто 200 опорных населенных пунктов &lt;...&gt;, если мы будем развивать село, если мы будем создавать там, в маленьких городах, районах, по сути свои агломерации, маленькие агломерации, которые будут не только обеспечены садиками, школами, поликлиниками, дорогами, а все-таки качеством жизни - вот тогда мы будем прирастать демографически", - заявил Стасишин. Он считает, что нельзя гнаться только за жесткой урбанизацией. По его словам, необходимо разнообразить формат жилищного строительства в крупных агломерациях и регионах, включив туда малоэтажные дома и ИЖС для сбалансированного развития. Ранее президент России Владимир Путин предложил определить перечень более 200 крупных и малых российских городов, подготовить и реализовать для них мастер-планы.
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россия, агломерации
РОССИЯ, агломерации
12:16 14.11.2024
 
В Минстрое предложили вариант улучшения демографии в России

Минстрой: в России нужно создавать "малые агломерации" для улучшения демографии

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЧастные дома
Частные дома - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В России нужно создавать "малые агломерации" для улучшения демографической ситуации в стране, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на форуме "Ребус", который в этом году проходит на одной площадке с форумом "Ростки".
"Если мы будем развивать не просто 200 опорных населенных пунктов <...>, если мы будем развивать село, если мы будем создавать там, в маленьких городах, районах, по сути свои агломерации, маленькие агломерации, которые будут не только обеспечены садиками, школами, поликлиниками, дорогами, а все-таки качеством жизни - вот тогда мы будем прирастать демографически", - заявил Стасишин.
Он считает, что нельзя гнаться только за жесткой урбанизацией. По его словам, необходимо разнообразить формат жилищного строительства в крупных агломерациях и регионах, включив туда малоэтажные дома и ИЖС для сбалансированного развития.
Ранее президент России Владимир Путин предложил определить перечень более 200 крупных и малых российских городов, подготовить и реализовать для них мастер-планы.
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