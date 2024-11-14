https://1prime.ru/20241114/minstroy-852816373.html
В Минстрое предложили вариант улучшения демографии в России
В Минстрое предложили вариант улучшения демографии в России - 14.11.2024, ПРАЙМ
В Минстрое предложили вариант улучшения демографии в России
В России нужно создавать "малые агломерации" для улучшения демографической ситуации в стране, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на форуме "Ребус",... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T12:16+0300
2024-11-14T12:16+0300
2024-11-14T12:16+0300
россия
агломерации
https://cdnn.1prime.ru/img/83590/05/835900590_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5712166bb78eeb7188553889f81cfb7.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В России нужно создавать "малые агломерации" для улучшения демографической ситуации в стране, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на форуме "Ребус", который в этом году проходит на одной площадке с форумом "Ростки". "Если мы будем развивать не просто 200 опорных населенных пунктов <...>, если мы будем развивать село, если мы будем создавать там, в маленьких городах, районах, по сути свои агломерации, маленькие агломерации, которые будут не только обеспечены садиками, школами, поликлиниками, дорогами, а все-таки качеством жизни - вот тогда мы будем прирастать демографически", - заявил Стасишин. Он считает, что нельзя гнаться только за жесткой урбанизацией. По его словам, необходимо разнообразить формат жилищного строительства в крупных агломерациях и регионах, включив туда малоэтажные дома и ИЖС для сбалансированного развития. Ранее президент России Владимир Путин предложил определить перечень более 200 крупных и малых российских городов, подготовить и реализовать для них мастер-планы.
https://1prime.ru/20241113/tseny-852786242.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83590/05/835900590_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35319550717779e6d1b4372c04c8cb1c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, агломерации
В Минстрое предложили вариант улучшения демографии в России
Минстрой: в России нужно создавать "малые агломерации" для улучшения демографии
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В России нужно создавать "малые агломерации" для улучшения демографической ситуации в стране, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на форуме "Ребус", который в этом году проходит на одной площадке с форумом "Ростки".
"Если мы будем развивать не просто 200 опорных населенных пунктов <...>, если мы будем развивать село, если мы будем создавать там, в маленьких городах, районах, по сути свои агломерации, маленькие агломерации, которые будут не только обеспечены садиками, школами, поликлиниками, дорогами, а все-таки качеством жизни - вот тогда мы будем прирастать демографически", - заявил Стасишин.
Он считает, что нельзя гнаться только за жесткой урбанизацией. По его словам, необходимо разнообразить формат жилищного строительства в крупных агломерациях и регионах, включив туда малоэтажные дома и ИЖС для сбалансированного развития.
Ранее президент России Владимир Путин предложил определить перечень более 200 крупных и малых российских городов, подготовить и реализовать для них мастер-планы.
Хуснуллин объяснил, почему растет себестоимость жилья