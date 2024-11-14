https://1prime.ru/20241114/minstroy-852816373.html

В Минстрое предложили вариант улучшения демографии в России

В Минстрое предложили вариант улучшения демографии в России - 14.11.2024, ПРАЙМ

В Минстрое предложили вариант улучшения демографии в России

В России нужно создавать "малые агломерации" для улучшения демографической ситуации в стране, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на форуме "Ребус",... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T12:16+0300

2024-11-14T12:16+0300

2024-11-14T12:16+0300

россия

агломерации

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В России нужно создавать "малые агломерации" для улучшения демографической ситуации в стране, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на форуме "Ребус", который в этом году проходит на одной площадке с форумом "Ростки". "Если мы будем развивать не просто 200 опорных населенных пунктов <...>, если мы будем развивать село, если мы будем создавать там, в маленьких городах, районах, по сути свои агломерации, маленькие агломерации, которые будут не только обеспечены садиками, школами, поликлиниками, дорогами, а все-таки качеством жизни - вот тогда мы будем прирастать демографически", - заявил Стасишин. Он считает, что нельзя гнаться только за жесткой урбанизацией. По его словам, необходимо разнообразить формат жилищного строительства в крупных агломерациях и регионах, включив туда малоэтажные дома и ИЖС для сбалансированного развития. Ранее президент России Владимир Путин предложил определить перечень более 200 крупных и малых российских городов, подготовить и реализовать для них мастер-планы.

https://1prime.ru/20241113/tseny-852786242.html

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россия, агломерации