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Мишустин поручил тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке - 14.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин поручил тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке
Мишустин поручил тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке - 14.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке
Необходимо тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке, проводить отраслевой анализ спроса и предложения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T11:59+0300
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экономика
россия
михаил мишустин
цены
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Необходимо тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке, проводить отраслевой анализ спроса и предложения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в четверг. "Отдельно хотел бы обратить внимание на необходимость проведения отраслевого анализа спроса и предложения. Здесь необходимо очень тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке. От них и от их динамики зависит уровень реальных доходов граждан", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, цены
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, цены
11:59 14.11.2024
 
Мишустин поручил тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке

Мишустин: необходимо тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Необходимо тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке, проводить отраслевой анализ спроса и предложения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в четверг.
"Отдельно хотел бы обратить внимание на необходимость проведения отраслевого анализа спроса и предложения. Здесь необходимо очень тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке. От них и от их динамики зависит уровень реальных доходов граждан", - сказал Мишустин.
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11:46
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил Мишустинцены
 
 
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