https://1prime.ru/20241114/mishustin-852815147.html

Мишустин поручил тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке

Мишустин поручил тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке - 14.11.2024, ПРАЙМ

Мишустин поручил тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке

Необходимо тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке, проводить отраслевой анализ спроса и предложения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T11:59+0300

2024-11-14T11:59+0300

2024-11-14T11:59+0300

экономика

россия

михаил мишустин

цены

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Необходимо тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке, проводить отраслевой анализ спроса и предложения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в четверг. "Отдельно хотел бы обратить внимание на необходимость проведения отраслевого анализа спроса и предложения. Здесь необходимо очень тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке. От них и от их динамики зависит уровень реальных доходов граждан", - сказал Мишустин.

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