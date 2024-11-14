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Мишустин оценил важность работы Минэка, Минфина и ЦБ по фискальной политике - 14.11.2024, ПРАЙМ
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Мишустин оценил важность работы Минэка, Минфина и ЦБ по фискальной политике
Мишустин оценил важность работы Минэка, Минфина и ЦБ по фискальной политике - 14.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил важность работы Минэка, Минфина и ЦБ по фискальной политике
Министерству экономического развития, министерству финансов и Центральному банку РФ важно вести согласованную работу при определении налогово-бюджетной и... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T12:09+0300
2024-11-14T12:09+0300
россия
михаил мишустин
банк россии
минфин
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Министерству экономического развития, министерству финансов и Центральному банку РФ важно вести согласованную работу при определении налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в четверг. "Для осуществления намеченных планов потребуется более тесная координация действий всех ответственных исполнителей, в том числе министерства экономического развития, министерства финансов с Банком России. Согласованная работа при определении в том числе и налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики – одна из важнейших задач. Конечно, прежде всего – по ключевым направлениям в отношении инфляционных ожиданий", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, банк россии, минфин
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Банк России, Минфин
12:09 14.11.2024
 
Мишустин оценил важность работы Минэка, Минфина и ЦБ по фискальной политике

Мишустин: важна совместная работа Минэка, Минфина и ЦБ по фискальной политике

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Министерству экономического развития, министерству финансов и Центральному банку РФ важно вести согласованную работу при определении налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в четверг.
"Для осуществления намеченных планов потребуется более тесная координация действий всех ответственных исполнителей, в том числе министерства экономического развития, министерства финансов с Банком России. Согласованная работа при определении в том числе и налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики – одна из важнейших задач. Конечно, прежде всего – по ключевым направлениям в отношении инфляционных ожиданий", - сказал Мишустин.
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