https://1prime.ru/20241114/mishustin-852815776.html

Мишустин оценил важность работы Минэка, Минфина и ЦБ по фискальной политике

Мишустин оценил важность работы Минэка, Минфина и ЦБ по фискальной политике - 14.11.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил важность работы Минэка, Минфина и ЦБ по фискальной политике

Министерству экономического развития, министерству финансов и Центральному банку РФ важно вести согласованную работу при определении налогово-бюджетной и... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T12:09+0300

2024-11-14T12:09+0300

2024-11-14T12:09+0300

россия

михаил мишустин

банк россии

минфин

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Министерству экономического развития, министерству финансов и Центральному банку РФ важно вести согласованную работу при определении налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в четверг. "Для осуществления намеченных планов потребуется более тесная координация действий всех ответственных исполнителей, в том числе министерства экономического развития, министерства финансов с Банком России. Согласованная работа при определении в том числе и налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики – одна из важнейших задач. Конечно, прежде всего – по ключевым направлениям в отношении инфляционных ожиданий", - сказал Мишустин.

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россия, михаил мишустин, банк россии, минфин