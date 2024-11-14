Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне переключились на "интересные" продукты на фоне роста доходов - 14.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241114/mollyuski-852810982.html
Россияне переключились на "интересные" продукты на фоне роста доходов
Россияне переключились на "интересные" продукты на фоне роста доходов - 14.11.2024, ПРАЙМ
Россияне переключились на "интересные" продукты на фоне роста доходов
Продажи всех видов моллюсков за семь месяцев 2024 года выросли в натуральном выражении на 19%, передает РБК со ссылкой на данные Всероссийской ассоциации... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T09:07+0300
2024-11-14T09:07+0300
экономика
россия
варпэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0e/852810832_0:86:3335:1962_1920x0_80_0_0_4fa7191213233d7763cf7aaa60feb7d9.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Продажи всех видов моллюсков за семь месяцев 2024 года выросли в натуральном выражении на 19%, передает РБК со ссылкой на данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и аналитической компании NTech.Отечается, что особенно востребованы были замороженные гребешки и кальмары. Рост потребительского интереса к моллюскам также был замечен и аналитической компанией NielsenIQ.Интерес к моллюскам растет не только у потребителей, но и в ресторанном бизнесе, что отметила компания Defa Group. Розничные продажи моллюсков в сети "Перекресток" выросли на 28% за январь-сентябрь 2024 года. Спрос в рознице также стимулирует рост производства и импорта моллюсков.Рост популярности блюд из моллюсков в России может быть связан не только с ростом доходов, но и с желанием потребителей разнообразить свой рацион и искать "интересные и необычные" продукты. Кроме того, увеличение спроса на моллюсков также может быть связано с ростом цен на рыбу и креветки, что делает моллюсков более доступным источником белка.Россия является одним из крупнейших производителей кальмаров, гребешков и т. д., но также покрывает спрос за счет импорта и аквакультуры, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240717/ryba-850197734.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0e/852810832_303:0:3032:2047_1920x0_80_0_0_aea64768a57943fd5bb031ec7cc2b23f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, варпэ
Экономика, РОССИЯ, ВАРПЭ
09:07 14.11.2024
 
Россияне переключились на "интересные" продукты на фоне роста доходов

ВАРПЭ: в России вырос спрос на мидии, гребешки и кальмары

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРыбный рынок "Москва – на волне" в Митино
Рыбный рынок Москва – на волне в Митино - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Продажи всех видов моллюсков за семь месяцев 2024 года выросли в натуральном выражении на 19%, передает РБК со ссылкой на данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и аналитической компании NTech.
Отечается, что особенно востребованы были замороженные гребешки и кальмары. Рост потребительского интереса к моллюскам также был замечен и аналитической компанией NielsenIQ.
Интерес к моллюскам растет не только у потребителей, но и в ресторанном бизнесе, что отметила компания Defa Group. Розничные продажи моллюсков в сети "Перекресток" выросли на 28% за январь-сентябрь 2024 года. Спрос в рознице также стимулирует рост производства и импорта моллюсков.
Рост популярности блюд из моллюсков в России может быть связан не только с ростом доходов, но и с желанием потребителей разнообразить свой рацион и искать "интересные и необычные" продукты. Кроме того, увеличение спроса на моллюсков также может быть связано с ростом цен на рыбу и креветки, что делает моллюсков более доступным источником белка.
Россия является одним из крупнейших производителей кальмаров, гребешков и т. д., но также покрывает спрос за счет импорта и аквакультуры, заключили в издании.
Ловля рыбы - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
В ВАРПЭ обвинили страны Балтии в намерении оставить ЕС без российской рыбы
17 июля, 06:24
 
ЭкономикаРОССИЯВАРПЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала