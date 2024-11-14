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Россияне переключились на "интересные" продукты на фоне роста доходов

Россияне переключились на "интересные" продукты на фоне роста доходов - 14.11.2024, ПРАЙМ

Россияне переключились на "интересные" продукты на фоне роста доходов

Продажи всех видов моллюсков за семь месяцев 2024 года выросли в натуральном выражении на 19%, передает РБК со ссылкой на данные Всероссийской ассоциации... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T09:07+0300

2024-11-14T09:07+0300

2024-11-14T09:07+0300

экономика

россия

варпэ

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Продажи всех видов моллюсков за семь месяцев 2024 года выросли в натуральном выражении на 19%, передает РБК со ссылкой на данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и аналитической компании NTech.Отечается, что особенно востребованы были замороженные гребешки и кальмары. Рост потребительского интереса к моллюскам также был замечен и аналитической компанией NielsenIQ.Интерес к моллюскам растет не только у потребителей, но и в ресторанном бизнесе, что отметила компания Defa Group. Розничные продажи моллюсков в сети "Перекресток" выросли на 28% за январь-сентябрь 2024 года. Спрос в рознице также стимулирует рост производства и импорта моллюсков.Рост популярности блюд из моллюсков в России может быть связан не только с ростом доходов, но и с желанием потребителей разнообразить свой рацион и искать "интересные и необычные" продукты. Кроме того, увеличение спроса на моллюсков также может быть связано с ростом цен на рыбу и креветки, что делает моллюсков более доступным источником белка.Россия является одним из крупнейших производителей кальмаров, гребешков и т. д., но также покрывает спрос за счет импорта и аквакультуры, заключили в издании.

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россия, варпэ