https://1prime.ru/20241114/mosbirzha-852821728.html

Мосбиржа позволит эмитентам выбрать торговый код для своих акций

Мосбиржа позволит эмитентам выбрать торговый код для своих акций - 14.11.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа позволит эмитентам выбрать торговый код для своих акций

Московская биржа позволит эмитентам акций выбрать и приобрести торговый код для своих ценных бумаг, в том числе однобуквенный, говорится в сообщении торговой... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T15:37+0300

2024-11-14T15:37+0300

2024-11-14T15:37+0300

экономика

россия

мосбиржа

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа позволит эмитентам акций выбрать и приобрести торговый код для своих ценных бумаг, в том числе однобуквенный, говорится в сообщении торговой площадки. "Московская биржа предоставила эмитентам акций новый сервис выбора и приобретения эксклюзивного торгового кода для своих ценных бумаг, который позволит персонифицировать тикер компании, повысить его узнаваемость и простоту поиска для инвесторов", - сообщила биржа. Московская биржа и "Т-Технологии" (ранее "ТКС Холдинг" - материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") в четверг объявили о присвоении акциям компании "Т-Технологии" однобуквенного торгового кода "Т" вместо "TCSG". Обновление тикера в приложениях российских брокеров произойдет с 28 ноября. "Вместо классического четырех- или пятибуквенного обозначения клиенты могут выбирать уникальные комбинации от одного до трех символов (латинские буквы и цифры), которые будут наилучшим образом отражать бренд и стратегию компании. Услуга выбора и приобретения уникального торгового кода доступна эмитентам акций из первого уровня листинга Московской биржи. Первым эмитентом, воспользовавшимся новой услугой, стала компания "Т-Технологии", - сообщила биржа.

https://1prime.ru/20241113/mosbirzha-852792367.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа