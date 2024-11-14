https://1prime.ru/20241114/mosbirzha-852826158.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 7 ноября
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 7 ноября - 14.11.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 7 ноября
Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 2700 пунктов впервые с 7 ноября, следует из данных торговой площадки. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T18:10+0300
2024-11-14T18:10+0300
2024-11-14T18:10+0300
мосбиржа
индекс мосбиржи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 2700 пунктов впервые с 7 ноября, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 18.01 мск снижался на 2,27%, до 2 701,05 пункта. Минутами ранее он опускался до 2699,74.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_969d1e3d4bca7f486e41accf81c6ddaa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосбиржа, индекс мосбиржи
Мосбиржа, индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 7 ноября
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 7 ноября
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 2700 пунктов впервые с 7 ноября, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 18.01 мск снижался на 2,27%, до 2 701,05 пункта. Минутами ранее он опускался до 2699,74.