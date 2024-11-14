https://1prime.ru/20241114/mosbirzha-852826158.html

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 7 ноября

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 7 ноября - 14.11.2024, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 7 ноября

Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 2700 пунктов впервые с 7 ноября, следует из данных торговой площадки. | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T18:10+0300

2024-11-14T18:10+0300

2024-11-14T18:10+0300

мосбиржа

индекс мосбиржи

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 2700 пунктов впервые с 7 ноября, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 18.01 мск снижался на 2,27%, до 2 701,05 пункта. Минутами ранее он опускался до 2699,74.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, индекс мосбиржи