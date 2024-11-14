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ВСС рекомендовал страховым компаниям готовиться к всплеску мошенничества - 14.11.2024, ПРАЙМ
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ВСС рекомендовал страховым компаниям готовиться к всплеску мошенничества
ВСС рекомендовал страховым компаниям готовиться к всплеску мошенничества - 14.11.2024, ПРАЙМ
ВСС рекомендовал страховым компаниям готовиться к всплеску мошенничества
Бурное развитие страхования жизни в России является серьезным вызовом для служб безопасности страховых компаний, им нужно быть готовыми к всплеску... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T13:16+0300
2024-11-14T13:17+0300
мошенничество
всс
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Бурное развитие страхования жизни в России является серьезным вызовом для служб безопасности страховых компаний, им нужно быть готовыми к всплеску мошенничества, заявил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. "На протяжении последних двух лет ситуация остается стабильной, мы не увидели какого-то всплеска противоправных или мошеннических действий. Однако динамика прошлого года, когда страховщики жизни "порвали" рынок, ... и запуск с 1 января долевого страхования жизни, мне кажется, это серьезный вызов для служб безопасности", - сказал он на конференции "Барьер-2024. Противодействие страховому мошенничеству. Успехи и достижения, проблемы и вызовы". Так, по прогнозу Уфимцева, уже по итогам этого года страховщики жизни перейдут порог в один триллион рублей и соберут, возможно, 1,2 триллиона рублей. Глава ВСС добавил, что всплеск мошенничества может затронуть и сегмент медицинского страхования. "Это тот вызов, к которому нужно готовиться", - отметил он. При этом, по мнению главы ВСС, цифровые сервисы, включая возможности Национальной страховой информационной системы (НСИС), будут помогать бороться с мошенничеством. Кроме того, появление у страховщиков служб расследований будет способствовать более эффективному противодействию недобросовестным практикам.
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всс
Мошенничество, ВСС
13:16 14.11.2024 (обновлено: 13:17 14.11.2024)
 
ВСС рекомендовал страховым компаниям готовиться к всплеску мошенничества

ВСС опасается роста мошенничества в России из-за бурного развития страхования

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© fotolia.com / Bacho Foto
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Бурное развитие страхования жизни в России является серьезным вызовом для служб безопасности страховых компаний, им нужно быть готовыми к всплеску мошенничества, заявил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
"На протяжении последних двух лет ситуация остается стабильной, мы не увидели какого-то всплеска противоправных или мошеннических действий. Однако динамика прошлого года, когда страховщики жизни "порвали" рынок, ... и запуск с 1 января долевого страхования жизни, мне кажется, это серьезный вызов для служб безопасности", - сказал он на конференции "Барьер-2024. Противодействие страховому мошенничеству. Успехи и достижения, проблемы и вызовы".
Так, по прогнозу Уфимцева, уже по итогам этого года страховщики жизни перейдут порог в один триллион рублей и соберут, возможно, 1,2 триллиона рублей.
Глава ВСС добавил, что всплеск мошенничества может затронуть и сегмент медицинского страхования. "Это тот вызов, к которому нужно готовиться", - отметил он.
При этом, по мнению главы ВСС, цифровые сервисы, включая возможности Национальной страховой информационной системы (НСИС), будут помогать бороться с мошенничеством. Кроме того, появление у страховщиков служб расследований будет способствовать более эффективному противодействию недобросовестным практикам.
 
МошенничествоВСС
 
 
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