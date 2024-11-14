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ВСС рекомендовал страховым компаниям готовиться к всплеску мошенничества

ВСС рекомендовал страховым компаниям готовиться к всплеску мошенничества - 14.11.2024, ПРАЙМ

ВСС рекомендовал страховым компаниям готовиться к всплеску мошенничества

Бурное развитие страхования жизни в России является серьезным вызовом для служб безопасности страховых компаний, им нужно быть готовыми к всплеску... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T13:16+0300

2024-11-14T13:16+0300

2024-11-14T13:17+0300

мошенничество

всс

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Бурное развитие страхования жизни в России является серьезным вызовом для служб безопасности страховых компаний, им нужно быть готовыми к всплеску мошенничества, заявил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. "На протяжении последних двух лет ситуация остается стабильной, мы не увидели какого-то всплеска противоправных или мошеннических действий. Однако динамика прошлого года, когда страховщики жизни "порвали" рынок, ... и запуск с 1 января долевого страхования жизни, мне кажется, это серьезный вызов для служб безопасности", - сказал он на конференции "Барьер-2024. Противодействие страховому мошенничеству. Успехи и достижения, проблемы и вызовы". Так, по прогнозу Уфимцева, уже по итогам этого года страховщики жизни перейдут порог в один триллион рублей и соберут, возможно, 1,2 триллиона рублей. Глава ВСС добавил, что всплеск мошенничества может затронуть и сегмент медицинского страхования. "Это тот вызов, к которому нужно готовиться", - отметил он. При этом, по мнению главы ВСС, цифровые сервисы, включая возможности Национальной страховой информационной системы (НСИС), будут помогать бороться с мошенничеством. Кроме того, появление у страховщиков служб расследований будет способствовать более эффективному противодействию недобросовестным практикам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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