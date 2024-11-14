https://1prime.ru/20241114/moshenniki-852812668.html

"Сбер" предупредил о новой гибридной схеме мошенников

"Сбер" предупредил о новой гибридной схеме мошенников - 14.11.2024, ПРАЙМ

"Сбер" предупредил о новой гибридной схеме мошенников

Мошенники разработали новую схему с предложением получить доход от инвестиций, совмещающую несколько известных сценариев, и провоцируют жертву вовлекать в обман | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T10:43+0300

2024-11-14T10:43+0300

2024-11-14T10:43+0300

мошенничество

россия

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/89/842088982_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_5df5171ca8217c81806f7078b0f82fd2.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Мошенники разработали новую схему с предложением получить доход от инвестиций, совмещающую несколько известных сценариев, и провоцируют жертву вовлекать в обман родственников и друзей в качестве своих доверенных лиц, сообщила пресс-служба Сбербанка. "Мошенники разработали новую опасную схему-гибрид, в которой совместили несколько известных сценариев. Злоумышленники не только опустошают счета жертвы, но и берут над ней контроль, провоцируя вовлекать в обман друзей и родственников", - говорится в сообщении кредитной организации. Там указывается, что злоумышленники вначале звонят жертве с предложением получить доход от инвестиций с помощью персонального консультанта - личного "брокера". Для старта "заработка" человек переводит деньги на счета мошенников, а чтобы спровоцировать эйфорию от якобы удачных инвестиций, жертве создают поддельный личный кабинет, в котором виден "счет" и "доход от сделок". Затем, когда человек решает забрать деньги со счета, у него запрашивают несуществующий "налоговый код", для его получения просят оплатить комиссию. После оплаты выясняется, что вывести деньги с брокерского счета невозможно, так как клиента якобы подозревают в мошенничестве. Тогда начинается второй этап схемы, когда звонят уже якобы представители Центробанка. Они запугивают жертву, которая уже потеряла деньги, и вынуждают ее вовлечь в обман близких и родных, которых злоумышленники также нацелены обокрасть. Так, якобы из Центробанка сообщают, что в связи с подозрением на мошенничество жертве необходимо найти доверенное лицо, которое сможет получить средства с брокерского счета. Человек обращается за помощью к кому-то из близких. Злоумышленники заявляют, что подозрения в мошенничестве подтвердились, и начинают угрожать жертве конфискацией денег и имущества, судебными приставами, тюремным сроком, а чтобы этого избежать, необходимо перевести крупную сумму уже со счета доверенного лица. Затем жертва просит доверенное лицо совершить перевод по реквизитам мошенников, и оно переводит собственные деньги. Угрозы могут нарастать, и близких жертвы вынуждают взять кредит, чтобы выслать злоумышленникам уже заемные средства. "Финал опасной схемы может быть плачевным: злоумышленники угрозами заставляют жертв привлекать в нее все новых доверенных лиц и склоняют их к продаже жилья", - сообщили в "Сбере".

https://1prime.ru/20241025/moshenniki-852419597.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк