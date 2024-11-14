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Мошенники заявляют все большие суммы в требованиях по каско, заявили в ВСС - 14.11.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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Мошенники заявляют все большие суммы в требованиях по каско, заявили в ВСС
Мошенники заявляют все большие суммы в требованиях по каско, заявили в ВСС - 14.11.2024, ПРАЙМ
Мошенники заявляют все большие суммы в требованиях по каско, заявили в ВСС
Средняя сумма по каско (при страховании транспорта от ущерба или угона) в выявленных мошеннических заявлениях на выплаты выросла в РФ за два неполных года до... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T16:34+0300
2024-11-14T16:34+0300
мошенничество
россия
всс
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Средняя сумма по каско (при страховании транспорта от ущерба или угона) в выявленных мошеннических заявлениях на выплаты выросла в РФ за два неполных года до 2,5 миллионов рублей с 1,3 миллиона, следует из презентации генерального директора ГК "Зетта Страхование", председателя комитета по противодействию мошенничеству Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Фатьянова. "Заметен тренд к повышению средней суммы по заявленному мошенничеству: с 1,3 миллиона рублей в конце 2022 года до 2,5 миллиона рублей в третьем квартале 2024 года", - указывается в презентации. "По средней сумме каско устойчиво растет. По заявленному мошенничеству в работе в МВД, это начиналось когда-то в 2023 году, это было около миллиона рублей. Сейчас это устойчиво два, два с половиной миллиона рублей и так далее", - прокомментировал он. Что же касается страхования жизни и здоровья - то здесь суммы могут быть разными. "По "жизни" и "здоровью" люди могут быть застрахованы на десятки миллионов, а где-то на миллион рублей. И с ростом ипотечного страхования разбег большой", - пояснил Фатьянов. Также, по его словам, в ОСАГО средняя сумма выявленного убытка в случае мошенничеств - около 300 тысяч рублей, и она держится уже несколько лет.
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россия, всс
Мошенничество, РОССИЯ, ВСС
16:34 14.11.2024
 
Мошенники заявляют все большие суммы в требованиях по каско, заявили в ВСС

ВСС: мошенники заявляют все большие суммы в требованиях по каско

© Unsplash/Luis VillasmilБизнес
Бизнес
© Unsplash/Luis Villasmil
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Средняя сумма по каско (при страховании транспорта от ущерба или угона) в выявленных мошеннических заявлениях на выплаты выросла в РФ за два неполных года до 2,5 миллионов рублей с 1,3 миллиона, следует из презентации генерального директора ГК "Зетта Страхование", председателя комитета по противодействию мошенничеству Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Фатьянова.
"Заметен тренд к повышению средней суммы по заявленному мошенничеству: с 1,3 миллиона рублей в конце 2022 года до 2,5 миллиона рублей в третьем квартале 2024 года", - указывается в презентации.
"По средней сумме каско устойчиво растет. По заявленному мошенничеству в работе в МВД, это начиналось когда-то в 2023 году, это было около миллиона рублей. Сейчас это устойчиво два, два с половиной миллиона рублей и так далее", - прокомментировал он.
Что же касается страхования жизни и здоровья - то здесь суммы могут быть разными. "По "жизни" и "здоровью" люди могут быть застрахованы на десятки миллионов, а где-то на миллион рублей. И с ростом ипотечного страхования разбег большой", - пояснил Фатьянов.
Также, по его словам, в ОСАГО средняя сумма выявленного убытка в случае мошенничеств - около 300 тысяч рублей, и она держится уже несколько лет.
Документы - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
ВСС рекомендовал страховым компаниям готовиться к всплеску мошенничества
13:16
 
МошенничествоРОССИЯВСС
 
 
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