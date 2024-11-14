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СПбМТСБ выступила за учет в налогах для нефтяников российских индикаторов
СПбМТСБ выступила за учет в налогах для нефтяников российских индикаторов - 14.11.2024, ПРАЙМ
СПбМТСБ выступила за учет в налогах для нефтяников российских индикаторов
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) выступает за создание российских индексов для расчета налогов в нефтяной отрасли, заявил... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T17:28+0300
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) выступает за создание российских индексов для расчета налогов в нефтяной отрасли, заявил президент торговой площадки Игорь Артемьев. Президент РФ Владимир Путин в конце октября подписал закон, который в том числе предусматривает использование с 2025 года для расчета налогов нефтяникам котировок российской нефти Urals на базисе FOB (цена без учета транспортных и страховых расходов на доставку из российских портов) вместо котировок Brent и СПбМТСБ. В 2024 году для расчета нефтяных налогов используется большая из двух котировок, определяемых агентством Argus: North Sea Dated (или Brent) минус дифференциал в 20 долларов за баррель, либо средняя цена Urals на базисах "FOB Приморск" и "FOB Новороссийск" плюс 2 доллара за баррель. Предполагалось, что с 2024 года в налоговых целях также будет использоваться котировка на основе цены нефти на внебиржевых сделках СПбМТСБ, но у Минфина возникали вопросы к ее репрезентативности. Позднее планировалось, что эта котировка будет введена с 2025 года. "Нужно иметь свои индикаторы. Это еще одна жизненная необходимость, которая вызвана не только сегодняшнем днем, а которая на ближайшие 50 лет или больше будет определять во многом нашу экономическую жизнь", - сказал Артемьев в ходе конференции "Антимонопольная политика: наука, практика, образование", комментируя поправки в налоговый кодекс. Он подчеркнул, что индексы необходимо импортозамещать, а не опираться на данные иностранных агентств.
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россия, спбмтсб
Экономика, РОССИЯ, СПбМТСБ
СПбМТСБ выступила за учет в налогах для нефтяников российских индикаторов
Артемьев: СПбМТСБ выступает за учет в налогах для нефтяников российских индикаторов
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) выступает за создание российских индексов для расчета налогов в нефтяной отрасли, заявил президент торговой площадки Игорь Артемьев.
Президент РФ Владимир Путин в конце октября подписал закон, который в том числе предусматривает использование с 2025 года для расчета налогов нефтяникам котировок российской нефти Urals на базисе FOB (цена без учета транспортных и страховых расходов на доставку из российских портов) вместо котировок Brent и СПбМТСБ.
В 2024 году для расчета нефтяных налогов используется большая из двух котировок, определяемых агентством Argus: North Sea Dated (или Brent) минус дифференциал в 20 долларов за баррель, либо средняя цена Urals на базисах "FOB Приморск" и "FOB Новороссийск" плюс 2 доллара за баррель.
Предполагалось, что с 2024 года в налоговых целях также будет использоваться котировка на основе цены нефти на внебиржевых сделках СПбМТСБ, но у Минфина возникали вопросы к ее репрезентативности. Позднее планировалось, что эта котировка будет введена с 2025 года.
"Нужно иметь свои индикаторы. Это еще одна жизненная необходимость, которая вызвана не только сегодняшнем днем, а которая на ближайшие 50 лет или больше будет определять во многом нашу экономическую жизнь", - сказал Артемьев в ходе конференции "Антимонопольная политика: наука, практика, образование", комментируя поправки в налоговый кодекс.
Он подчеркнул, что индексы необходимо импортозамещать, а не опираться на данные иностранных агентств.