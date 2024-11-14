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Генсек НАТО Рютте назвал главные задачи альянса
Генсек НАТО Рютте назвал главные задачи альянса - 14.11.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО Рютте назвал главные задачи альянса
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте рассказал о главных задачах объединения. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T14:22+0300
2024-11-14T14:22+0300
2024-11-14T14:22+0300
нато
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расходы на оборону
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – ПРАЙМ. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте рассказал о главных задачах объединения. Так, голландский политик уточнил, что ключевые задачи альянса заключаются в увеличении оборонных расходов и наращивании производства оружия. В то же время, по его словам, военная помощь Украине также является важной частью политики НАТО.Рютте уточнил, что считает расходы стран НАТО на оборону в два процента от ВВП недостаточным для достижения целей. Более того, по его словам, производство оружия альянсом также не отвечает реальным требованиям.
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нато, украина, расходы на оборону
НАТО, УКРАИНА, расходы на оборону
Генсек НАТО Рютте назвал главные задачи альянса
Рютте: наращивание расходов и производства оружия НАТО стали главными задачами
БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – ПРАЙМ. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте рассказал о главных задачах объединения.
Так, голландский политик уточнил, что ключевые задачи альянса заключаются в увеличении оборонных расходов и наращивании производства оружия. В то же время, по его словам, военная помощь Украине также является важной частью политики НАТО.
Рютте уточнил, что считает расходы стран НАТО на оборону в два процента от ВВП недостаточным для достижения целей. Более того, по его словам, производство оружия альянсом также не отвечает реальным требованиям.
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