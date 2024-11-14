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В МЭА оценили снижение маржи нефтепереработки европейских компаний - 14.11.2024, ПРАЙМ
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В МЭА оценили снижение маржи нефтепереработки европейских компаний
В МЭА оценили снижение маржи нефтепереработки европейских компаний - 14.11.2024, ПРАЙМ
В МЭА оценили снижение маржи нефтепереработки европейских компаний
Маржа нефтепереработки европейских интегрированных компаний в третьем квартале 2024 года снизилась в среднем на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T12:07+0300
2024-11-14T12:07+0300
мэа
европа
нефтепереработка
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Маржа нефтепереработки европейских интегрированных компаний в третьем квартале 2024 года снизилась в среднем на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а американских независимых - на 56%, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Отчетная маржа на корпоративном уровне (которая включает в себя совокупность НПЗ, работающих по методам коксования, крекинга и гидрокрекинга) европейских интегрированных нефтяных компаний... BP, Shell, TotalEnergies, Eni и Repsol в третьем квартале 2024 года снизилась в среднем на 37% по сравнению со вторым кварталом и была на 65% ниже, чем год назад", - говорится в докладе. "Для сравнения, независимые нефтеперерабатывающие компании США, такие как Marathon, PBF, Phillips 66 и Valero, сообщили о снижении в среднем на 17% по сравнению с предыдущим кварталом и на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавляется в докладе. Как отмечает МЭА, за последний год маржа нефтепереработки в нефтяной отрасли значительно снизилась из-за замедления роста спроса на нефтепродукты, изменений в законодательстве в сторону зеленой энергетики, а также ввода в эксплуатацию новых НПЗ и расширения мощностей на Ближнем Востоке, в Азии и Африке. В региональном разрезе особенно пострадали европейские нефтеперерабатывающие заводы, что отчасти объясняется их значительной долей на рынке средних дистиллятов и более высокой структурой затрат, поясняет агентство. МЭА считает, что снижение маржи нефтепереработки стимулирует европейские компании развивать производство экологически чистых видов топлива, в частности, биотоплива.
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мэа, европа, нефтепереработка
МЭА, ЕВРОПА, нефтепереработка
12:07 14.11.2024
 
В МЭА оценили снижение маржи нефтепереработки европейских компаний

МЭА: маржа нефтепереработки компаний Европы снизилась в среднем на 65%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Маржа нефтепереработки европейских интегрированных компаний в третьем квартале 2024 года снизилась в среднем на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а американских независимых - на 56%, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Отчетная маржа на корпоративном уровне (которая включает в себя совокупность НПЗ, работающих по методам коксования, крекинга и гидрокрекинга) европейских интегрированных нефтяных компаний... BP, Shell, TotalEnergies, Eni и Repsol в третьем квартале 2024 года снизилась в среднем на 37% по сравнению со вторым кварталом и была на 65% ниже, чем год назад", - говорится в докладе.
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"Для сравнения, независимые нефтеперерабатывающие компании США, такие как Marathon, PBF, Phillips 66 и Valero, сообщили о снижении в среднем на 17% по сравнению с предыдущим кварталом и на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавляется в докладе.
Как отмечает МЭА, за последний год маржа нефтепереработки в нефтяной отрасли значительно снизилась из-за замедления роста спроса на нефтепродукты, изменений в законодательстве в сторону зеленой энергетики, а также ввода в эксплуатацию новых НПЗ и расширения мощностей на Ближнем Востоке, в Азии и Африке. В региональном разрезе особенно пострадали европейские нефтеперерабатывающие заводы, что отчасти объясняется их значительной долей на рынке средних дистиллятов и более высокой структурой затрат, поясняет агентство.
МЭА считает, что снижение маржи нефтепереработки стимулирует европейские компании развивать производство экологически чистых видов топлива, в частности, биотоплива.
 
МЭАЕВРОПАнефтепереработка
 
 
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