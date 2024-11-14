Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭА немного снизило прогноз роста добычи нефти в мире в 2024 году - 14.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241114/neft-852815900.html
МЭА немного снизило прогноз роста добычи нефти в мире в 2024 году
МЭА немного снизило прогноз роста добычи нефти в мире в 2024 году - 14.11.2024, ПРАЙМ
МЭА немного снизило прогноз роста добычи нефти в мире в 2024 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) немного – на 20 тысяч баррелей в сутки – снизило прогноз роста мировой добычи нефти на текущий год: ожидает ее... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T12:11+0300
2024-11-14T12:11+0300
энергетика
мир
мэа
нефтедобыча
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) немного – на 20 тысяч баррелей в сутки – снизило прогноз роста мировой добычи нефти на текущий год: ожидает ее роста на 640 тысяч баррелей в сутки, до 102,91 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Мировая добыча нефти в 2024 году прогнозируется на уровне в среднем 102,9 миллиона баррелей в сутки, что больше на 640 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении", – говорится в ноябрьском докладе МЭА. Агентство в прошлом докладе прогнозировало рост мировой добычи нефти на 660 тысяч баррелей в сутки – до 102,93 миллиона баррелей в сутки. "Ожидается, что добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, во главе с Америкой, увеличится на 1,5 миллиона баррелей в сутки, в то время как альянс ОПЕК+, по прогнозам, сократит добычу на 820 тысяч баррелей в сутки", – добавляет агентство. МЭА повысило прогноз по мировой добыче нефти в 2025 году на 30 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой, до 104,96 миллиона баррелей в сутки, что больше на 2,05 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении.
https://1prime.ru/20241113/opek-852805643.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_35dd5c23166cf96f06e6851557405281.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мир, мэа, нефтедобыча
Энергетика, МИР, МЭА, нефтедобыча
12:11 14.11.2024
 
МЭА немного снизило прогноз роста добычи нефти в мире в 2024 году

МЭА снизило прогноз роста добычи нефти в мире в 2024 году до 640 б/с

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) немного – на 20 тысяч баррелей в сутки – снизило прогноз роста мировой добычи нефти на текущий год: ожидает ее роста на 640 тысяч баррелей в сутки, до 102,91 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
"Мировая добыча нефти в 2024 году прогнозируется на уровне в среднем 102,9 миллиона баррелей в сутки, что больше на 640 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении", – говорится в ноябрьском докладе МЭА.
Агентство в прошлом докладе прогнозировало рост мировой добычи нефти на 660 тысяч баррелей в сутки – до 102,93 миллиона баррелей в сутки.
"Ожидается, что добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, во главе с Америкой, увеличится на 1,5 миллиона баррелей в сутки, в то время как альянс ОПЕК+, по прогнозам, сократит добычу на 820 тысяч баррелей в сутки", – добавляет агентство.
МЭА повысило прогноз по мировой добыче нефти в 2025 году на 30 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой, до 104,96 миллиона баррелей в сутки, что больше на 2,05 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году
Вчера, 20:27
 
ЭнергетикаМИРМЭАнефтедобыча
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала