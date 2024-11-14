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МЭА немного снизило прогноз роста добычи нефти в мире в 2024 году

МЭА немного снизило прогноз роста добычи нефти в мире в 2024 году - 14.11.2024, ПРАЙМ

МЭА немного снизило прогноз роста добычи нефти в мире в 2024 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) немного – на 20 тысяч баррелей в сутки – снизило прогноз роста мировой добычи нефти на текущий год: ожидает ее... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T12:11+0300

2024-11-14T12:11+0300

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) немного – на 20 тысяч баррелей в сутки – снизило прогноз роста мировой добычи нефти на текущий год: ожидает ее роста на 640 тысяч баррелей в сутки, до 102,91 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Мировая добыча нефти в 2024 году прогнозируется на уровне в среднем 102,9 миллиона баррелей в сутки, что больше на 640 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении", – говорится в ноябрьском докладе МЭА. Агентство в прошлом докладе прогнозировало рост мировой добычи нефти на 660 тысяч баррелей в сутки – до 102,93 миллиона баррелей в сутки. "Ожидается, что добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, во главе с Америкой, увеличится на 1,5 миллиона баррелей в сутки, в то время как альянс ОПЕК+, по прогнозам, сократит добычу на 820 тысяч баррелей в сутки", – добавляет агентство. МЭА повысило прогноз по мировой добыче нефти в 2025 году на 30 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой, до 104,96 миллиона баррелей в сутки, что больше на 2,05 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении.

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мир, мэа, нефтедобыча