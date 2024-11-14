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В США сократилась добыча нефти

В США сократилась добыча нефти - 14.11.2024, ПРАЙМ

В США сократилась добыча нефти

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 8 ноября, сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки - до 13,4 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T19:21+0300

2024-11-14T19:21+0300

2024-11-14T19:22+0300

экономика

сша

добыча нефти

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 8 ноября, сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки - до 13,4 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,475 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в августе добыча нефти в США составила 13,4 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в сентябре показатель составил 13,21 миллиона баррелей в сутки, в октябре - 13,45 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 13 ноября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день, до 13,23 миллиона баррелей в день, на 2025 год - понизило на 10 тысяч баррелей в день, до 13,53 миллиона баррелей.

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сша, добыча нефти