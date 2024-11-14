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В США сократилась добыча нефти - 14.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В США сократилась добыча нефти
В США сократилась добыча нефти - 14.11.2024, ПРАЙМ
В США сократилась добыча нефти
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 8 ноября, сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки - до 13,4 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T19:21+0300
2024-11-14T19:22+0300
экономика
сша
добыча нефти
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 8 ноября, сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки - до 13,4 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,475 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в августе добыча нефти в США составила 13,4 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в сентябре показатель составил 13,21 миллиона баррелей в сутки, в октябре - 13,45 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 13 ноября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день, до 13,23 миллиона баррелей в день, на 2025 год - понизило на 10 тысяч баррелей в день, до 13,53 миллиона баррелей.
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сша, добыча нефти
Экономика, США, добыча нефти
19:21 14.11.2024 (обновлено: 19:22 14.11.2024)
 
В США сократилась добыча нефти

Добыча нефти США сократилась за неделю на 100 тыс баррелей в сутки - до 13,4 млн

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 8 ноября, сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки - до 13,4 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,475 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в августе добыча нефти в США составила 13,4 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в сентябре показатель составил 13,21 миллиона баррелей в сутки, в октябре - 13,45 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.
Добыча нефти
В США ожидают роста добычи нефти в крупнейших нефтегазовых районах
Вчера, 21:10
Минэнерго США 13 ноября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день, до 13,23 миллиона баррелей в день, на 2025 год - понизило на 10 тысяч баррелей в день, до 13,53 миллиона баррелей.
 
ЭкономикаСШАдобыча нефти
 
 
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