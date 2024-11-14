https://1prime.ru/20241114/pentagon-852811279.html

"Уволят немедленно". Трамп принял жесткое решение об армии

"Уволят немедленно". Трамп принял жесткое решение об армии - 14.11.2024, ПРАЙМ

"Уволят немедленно". Трамп принял жесткое решение об армии

Команда Дональда Трампа готовит списки офицеров Пентагона для увольнения, начиная с руководства Объединенного комитета начальников штабов и их заместителей,... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T09:23+0300

2024-11-14T09:23+0300

2024-11-14T09:23+0300

политика

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дональд трамп

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Команда Дональда Трампа готовит списки офицеров Пентагона для увольнения, начиная с руководства Объединенного комитета начальников штабов и их заместителей, сообщает Reuters."Руководство Объединенного комитета начальников штабов и все заместители начальников штабов будут уволены немедленно", —сообщил изданию один из источников.Также отмечается, что в список могут войти генерал Чарльз Браун, председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США, а также офицеры, связанные с бывшим главой Совместного командования вооруженных сил США Марком Милли.Ранее сообщалось, что пост главы Пентагона займет Пит Хегсет.Источники, близкие к команде Трампа, сообщили, что выбор республиканца обусловлен его давними отношениями с Хегсетом. Кроме того, по заявлению приближенных, Трамп всегда считал его “умным” и был впечатлен его карьерой.

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сша, пентагон, дональд трамп