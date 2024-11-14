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"Уволят немедленно". Трамп принял жесткое решение об армии - 14.11.2024, ПРАЙМ
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"Уволят немедленно". Трамп принял жесткое решение об армии
"Уволят немедленно". Трамп принял жесткое решение об армии - 14.11.2024, ПРАЙМ
"Уволят немедленно". Трамп принял жесткое решение об армии
Команда Дональда Трампа готовит списки офицеров Пентагона для увольнения, начиная с руководства Объединенного комитета начальников штабов и их заместителей,... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T09:23+0300
2024-11-14T09:23+0300
политика
сша
пентагон
дональд трамп
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Команда Дональда Трампа готовит списки офицеров Пентагона для увольнения, начиная с руководства Объединенного комитета начальников штабов и их заместителей, сообщает Reuters."Руководство Объединенного комитета начальников штабов и все заместители начальников штабов будут уволены немедленно", —сообщил изданию один из источников.Также отмечается, что в список могут войти генерал Чарльз Браун, председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США, а также офицеры, связанные с бывшим главой Совместного командования вооруженных сил США Марком Милли.Ранее сообщалось, что пост главы Пентагона займет Пит Хегсет.Источники, близкие к команде Трампа, сообщили, что выбор республиканца обусловлен его давними отношениями с Хегсетом. Кроме того, по заявлению приближенных, Трамп всегда считал его “умным” и был впечатлен его карьерой.
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сша
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сша, пентагон, дональд трамп
Политика, США, Пентагон, Дональд Трамп
09:23 14.11.2024
 
"Уволят немедленно". Трамп принял жесткое решение об армии

Reuters: команда Трампа готовится к чистке в Пентагоне

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Команда Дональда Трампа готовит списки офицеров Пентагона для увольнения, начиная с руководства Объединенного комитета начальников штабов и их заместителей, сообщает Reuters.
"Руководство Объединенного комитета начальников штабов и все заместители начальников штабов будут уволены немедленно", —сообщил изданию один из источников.
Также отмечается, что в список могут войти генерал Чарльз Браун, председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США, а также офицеры, связанные с бывшим главой Совместного командования вооруженных сил США Марком Милли.
Ранее сообщалось, что пост главы Пентагона займет Пит Хегсет.
Источники, близкие к команде Трампа, сообщили, что выбор республиканца обусловлен его давними отношениями с Хегсетом. Кроме того, по заявлению приближенных, Трамп всегда считал его “умным” и был впечатлен его карьерой.
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ПолитикаСШАПентагонДональд Трамп
 
 
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