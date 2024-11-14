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Что Россия может уступить Трампу? Экс-замглавы НАТО назвала три варианта - 14.11.2024, ПРАЙМ
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Что Россия может уступить Трампу? Экс-замглавы НАТО назвала три варианта
Что Россия может уступить Трампу? Экс-замглавы НАТО назвала три варианта - 14.11.2024, ПРАЙМ
Что Россия может уступить Трампу? Экс-замглавы НАТО назвала три варианта
Избранный президент Соединенных Штатов Трамп мог бы предложить Российской Федерации уступки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T21:17+0300
2024-11-14T21:37+0300
политика
россия
уступки
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Трамп мог бы предложить Российской Федерации уступки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом рассказывает в материале для Financial Times бывшая заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер.Как она считает, нет никакой необходимости кому-либо выходить из украинского конфликта "с сокрушительным поражением", достаточно лишь того, чтобы Россия пошла не небольшие уступки.В частности, госпожа Геттемюллер полагает, что Российская Федерация могла бы уступить в части формулировки в соглашении о прекращении огня и взять пример с послевоенной Западной Германии. "Территориальная целостность Германии была сохранена, а отделение Федеративной Республики Германии от ее восточных регионов не считалось постоянным", — напоминает экс-заместитель генсека Североатлантического альянса.Другая возможная, на ее взгляд, уступка со стороны России - допустить членство Украины в Североатлантическом альянсе. Причем в статье подчеркивается, что это вступление могло бы быть не "отложено на неопределенный срок", а "проработано в течение неопределенного периода" - ведь этот период, безусловно, затянется, потому что Украине придется выполнить множество условий.А третья уступка, которую Геттемюллер считает приемлемой для России, - это возобновление переговоров Российской Федерации и Соединенных Штатов по вопросам контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.
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россия, уступки, сша
Политика, РОССИЯ, Уступки, США
21:17 14.11.2024 (обновлено: 21:37 14.11.2024)
 
Что Россия может уступить Трампу? Экс-замглавы НАТО назвала три варианта

Экс-замглавы НАТО Геттемюллер назвала три возможные уступки России Трампу

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Трамп мог бы предложить Российской Федерации уступки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом рассказывает в материале для Financial Times бывшая заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер.
Как она считает, нет никакой необходимости кому-либо выходить из украинского конфликта "с сокрушительным поражением", достаточно лишь того, чтобы Россия пошла не небольшие уступки.
В частности, госпожа Геттемюллер полагает, что Российская Федерация могла бы уступить в части формулировки в соглашении о прекращении огня и взять пример с послевоенной Западной Германии.
"Территориальная целостность Германии была сохранена, а отделение Федеративной Республики Германии от ее восточных регионов не считалось постоянным", — напоминает экс-заместитель генсека Североатлантического альянса.
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Другая возможная, на ее взгляд, уступка со стороны России - допустить членство Украины в Североатлантическом альянсе. Причем в статье подчеркивается, что это вступление могло бы быть не "отложено на неопределенный срок", а "проработано в течение неопределенного периода" - ведь этот период, безусловно, затянется, потому что Украине придется выполнить множество условий.
А третья уступка, которую Геттемюллер считает приемлемой для России, - это возобновление переговоров Российской Федерации и Соединенных Штатов по вопросам контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.
 
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