https://1prime.ru/20241114/peskov-852818607.html
Песков рассказал о контактах России и США послед победы Трампа
Песков рассказал о контактах России и США послед победы Трампа - 14.11.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о контактах России и США послед победы Трампа
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов между властями России и Соединенных Штатов. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T13:52+0300
2024-11-14T13:52+0300
2024-11-14T13:52+0300
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дмитрий песков
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов между властями России и Соединенных Штатов."Контактов пока не было", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос. Кроме того, пресс-секретарь российского президента уточнил, что в Кремле внимательно наблюдают за процессом назначений в администрацию Трампа, однако это не является главным приоритетом для Москвы.5 ноября в Соединенных Штатах прошли президентские выборы, фаворитом которых стал Дональд Трамп, ранее уже занимавший пост американского президента. Его оппонентом выступила кандидат от Демократической партии Камала Харрис.
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков рассказал о контактах России и США послед победы Трампа
Песков: контактов с американской стороной пока не было
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов между властями России и Соединенных Штатов.
"Контактов пока не было", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос.
Кроме того, пресс-секретарь российского президента уточнил, что в Кремле внимательно наблюдают за процессом назначений в администрацию Трампа, однако это не является главным приоритетом для Москвы.
5 ноября в Соединенных Штатах прошли президентские выборы, фаворитом которых стал Дональд Трамп, ранее уже занимавший пост американского президента. Его оппонентом выступила кандидат от Демократической партии Камала Харрис.
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