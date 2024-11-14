https://1prime.ru/20241114/peskov-852818607.html

Песков рассказал о контактах России и США послед победы Трампа

Песков рассказал о контактах России и США послед победы Трампа - 14.11.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал о контактах России и США послед победы Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов между властями России и Соединенных Штатов. | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T13:52+0300

2024-11-14T13:52+0300

2024-11-14T13:52+0300

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов между властями России и Соединенных Штатов."Контактов пока не было", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос. Кроме того, пресс-секретарь российского президента уточнил, что в Кремле внимательно наблюдают за процессом назначений в администрацию Трампа, однако это не является главным приоритетом для Москвы.5 ноября в Соединенных Штатах прошли президентские выборы, фаворитом которых стал Дональд Трамп, ранее уже занимавший пост американского президента. Его оппонентом выступила кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

https://1prime.ru/20241114/tramp-852811919.html

сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков