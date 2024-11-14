https://1prime.ru/20241114/pomosch-852819228.html
ЕП экстренно обсудит продолжение поддержки Киева после выборов в США
ЕП экстренно обсудит продолжение поддержки Киева после выборов в США - 14.11.2024, ПРАЙМ
ЕП экстренно обсудит продолжение поддержки Киева после выборов в США
Европарламент проведет внеочередное пленарное заседание 19 ноября, чтобы обсудить вопрос продолжения помощи Украине. Об этом в рамках пленарной сессии в... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T14:06+0300
2024-11-14T14:06+0300
2024-11-14T14:06+0300
политика
украина
европарламент
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - ПРАЙМ. Европарламент проведет внеочередное пленарное заседание 19 ноября, чтобы обсудить вопрос продолжения помощи Украине. Об этом в рамках пленарной сессии в Брюсселе рассказала спикер ЕП Роберта Метсола."Мы проведем в следующий вторник, 19 ноября в 11 утра внеочередное пленарное заседание, которое посвятим поддержке Украины, к нам присоединится Владимир Зеленский", - отметила она.Ранее сообщалось, что в Европейском союзе возникли опасения, что после победы Дональда Трампа на выборах в США, Вашингтон может прекратить поддержку Киева. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза должны принять принципиальное решение о том, будут ли они поддерживать Украину "при любом сценарии".
https://1prime.ru/20241114/zelenskiy-852815036.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_92436eb6e13a978796b0cd3456bb4d1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европарламент
Политика, УКРАИНА, Европарламент
ЕП экстренно обсудит продолжение поддержки Киева после выборов в США
ЕП 19 ноября экстренно обсудит продолжение поддержки Киева после выборов в США
БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - ПРАЙМ. Европарламент проведет внеочередное пленарное заседание 19 ноября, чтобы обсудить вопрос продолжения помощи Украине. Об этом в рамках пленарной сессии в Брюсселе рассказала спикер ЕП Роберта Метсола.
"Мы проведем в следующий вторник, 19 ноября в 11 утра внеочередное пленарное заседание, которое посвятим поддержке Украины, к нам присоединится Владимир Зеленский", - отметила она.
Ранее сообщалось, что в Европейском союзе возникли опасения, что после победы Дональда Трампа на выборах в США, Вашингтон может прекратить поддержку Киева. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза должны принять принципиальное решение о том, будут ли они поддерживать Украину "при любом сценарии".
На Украине раскрыли страшную правду о Зеленском