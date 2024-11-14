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ЕП экстренно обсудит продолжение поддержки Киева после выборов в США

ЕП экстренно обсудит продолжение поддержки Киева после выборов в США - 14.11.2024, ПРАЙМ

ЕП экстренно обсудит продолжение поддержки Киева после выборов в США

Европарламент проведет внеочередное пленарное заседание 19 ноября, чтобы обсудить вопрос продолжения помощи Украине. Об этом в рамках пленарной сессии в... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T14:06+0300

2024-11-14T14:06+0300

2024-11-14T14:06+0300

политика

украина

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - ПРАЙМ. Европарламент проведет внеочередное пленарное заседание 19 ноября, чтобы обсудить вопрос продолжения помощи Украине. Об этом в рамках пленарной сессии в Брюсселе рассказала спикер ЕП Роберта Метсола."Мы проведем в следующий вторник, 19 ноября в 11 утра внеочередное пленарное заседание, которое посвятим поддержке Украины, к нам присоединится Владимир Зеленский", - отметила она.Ранее сообщалось, что в Европейском союзе возникли опасения, что после победы Дональда Трампа на выборах в США, Вашингтон может прекратить поддержку Киева. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза должны принять принципиальное решение о том, будут ли они поддерживать Украину "при любом сценарии".

https://1prime.ru/20241114/zelenskiy-852815036.html

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украина, европарламент