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ЕП экстренно обсудит продолжение поддержки Киева после выборов в США - 14.11.2024, ПРАЙМ
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ЕП экстренно обсудит продолжение поддержки Киева после выборов в США
ЕП экстренно обсудит продолжение поддержки Киева после выборов в США - 14.11.2024, ПРАЙМ
ЕП экстренно обсудит продолжение поддержки Киева после выборов в США
Европарламент проведет внеочередное пленарное заседание 19 ноября, чтобы обсудить вопрос продолжения помощи Украине. Об этом в рамках пленарной сессии в... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T14:06+0300
2024-11-14T14:06+0300
политика
украина
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - ПРАЙМ. Европарламент проведет внеочередное пленарное заседание 19 ноября, чтобы обсудить вопрос продолжения помощи Украине. Об этом в рамках пленарной сессии в Брюсселе рассказала спикер ЕП Роберта Метсола."Мы проведем в следующий вторник, 19 ноября в 11 утра внеочередное пленарное заседание, которое посвятим поддержке Украины, к нам присоединится Владимир Зеленский", - отметила она.Ранее сообщалось, что в Европейском союзе возникли опасения, что после победы Дональда Трампа на выборах в США, Вашингтон может прекратить поддержку Киева. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза должны принять принципиальное решение о том, будут ли они поддерживать Украину "при любом сценарии".
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украина, европарламент
Политика, УКРАИНА, Европарламент
14:06 14.11.2024
 
ЕП экстренно обсудит продолжение поддержки Киева после выборов в США

ЕП 19 ноября экстренно обсудит продолжение поддержки Киева после выборов в США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - ПРАЙМ. Европарламент проведет внеочередное пленарное заседание 19 ноября, чтобы обсудить вопрос продолжения помощи Украине. Об этом в рамках пленарной сессии в Брюсселе рассказала спикер ЕП Роберта Метсола.
"Мы проведем в следующий вторник, 19 ноября в 11 утра внеочередное пленарное заседание, которое посвятим поддержке Украины, к нам присоединится Владимир Зеленский", - отметила она.
Ранее сообщалось, что в Европейском союзе возникли опасения, что после победы Дональда Трампа на выборах в США, Вашингтон может прекратить поддержку Киева. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза должны принять принципиальное решение о том, будут ли они поддерживать Украину "при любом сценарии".
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