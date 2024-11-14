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Еврокомиссия согласовала второй платеж помощи Украине
Еврокомиссия согласовала второй платеж помощи Украине - 14.11.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия согласовала второй платеж помощи Украине
Еврокомиссия рекомендовала перевести Украине второй платеж макрофинансовой помощи в 4,1 млрд евро, решение должен утвердить Совет ЕС, говорится в опубликованном | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T19:07+0300
2024-11-14T19:07+0300
2024-11-14T19:08+0300
экономика
еврокомиссия
помощь украине
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия рекомендовала перевести Украине второй платеж макрофинансовой помощи в 4,1 млрд евро, решение должен утвердить Совет ЕС, говорится в опубликованном в четверг заявлении ЕК. В августе Еврокомиссия сообщала, что перевела Киеву согласованный ранее Советом ЕС первый транш макрофинансовой помощи в размере свыше 4,1 миллиарда евро из спецфонда Евросоюза. До этого с марта по июнь ЕК перевела Киеву еще в общей сложности порядка 7,9 миллиарда евро в рамках префинансирования данной программы. "Еврокомиссия сегодня дала положительную оценку на выплату 4,1 млрд евро из фонда ЕС для Украины с целью поддержки макрофинансовой стабильности на Украине, функционирования ее государственной администрации", - указывается в документе. Там отмечается, что Совет ЕС теперь должен утвердить данное решение. "После утверждения Советом это увеличит общий объем средств, выделенных в 2024 году в поддержку плана для Украины, до 16,1 млрд евро", - пояснили в ЕК. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетний программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.
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еврокомиссия, помощь украине
Экономика, Еврокомиссия, помощь Украине
Еврокомиссия согласовала второй платеж помощи Украине
Еврокомиссия согласовала второй платеж макрофинансовой помощи Киеву на €4,1 млрд
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия рекомендовала перевести Украине второй платеж макрофинансовой помощи в 4,1 млрд евро, решение должен утвердить Совет ЕС, говорится в опубликованном в четверг заявлении ЕК.
В августе Еврокомиссия сообщала, что перевела Киеву согласованный ранее Советом ЕС первый транш макрофинансовой помощи в размере свыше 4,1 миллиарда евро из спецфонда Евросоюза. До этого с марта по июнь ЕК перевела Киеву еще в общей сложности порядка 7,9 миллиарда евро в рамках префинансирования данной программы.
"Еврокомиссия сегодня дала положительную оценку на выплату 4,1 млрд евро из фонда ЕС для Украины с целью поддержки макрофинансовой стабильности на Украине, функционирования ее государственной администрации", - указывается в документе.
Там отмечается, что Совет ЕС теперь должен утвердить данное решение. "После утверждения Советом это увеличит общий объем средств, выделенных в 2024 году в поддержку плана для Украины, до 16,1 млрд евро", - пояснили в ЕК.
Польша выделила Украине самую большую помощь в соотношении с ВВП
Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.
В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетний программы.
В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.