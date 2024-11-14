https://1prime.ru/20241114/pribaltika-852825520.html
Почему Прибалтика жаждет войны с Россией? Эксперт доходчиво объяснил
Почему Прибалтика жаждет войны с Россией? Эксперт доходчиво объяснил - 14.11.2024, ПРАЙМ
Почему Прибалтика жаждет войны с Россией? Эксперт доходчиво объяснил
Сегодня желание воевать с Российской Федерацией высказывают лишь страны Прибалтики, потому что рассчитывают, что воевать будут не они, а Соединенные Штаты,... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T17:18+0300
2024-11-14T17:18+0300
2024-11-14T17:19+0300
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Сегодня желание воевать с Российской Федерацией высказывают лишь страны Прибалтики, потому что рассчитывают, что воевать будут не они, а Соединенные Штаты, заявил политолог Ростислав Ищенко. Его слова передает издание "Военное дело"."Они (страны Прибалтики - прим. ред.) ни за что не отвечают и считают, что таким образом они просто выполнят роль запального шнура. Они спровоцируют конфликт, а потом придут воевать американцы", - сказал политолог, добавив, что прибалтийские политики просто не верят, что США в случае начала конфликта "не смогут не прийти". "Поэтому прибалтийские страны постоянно кричат: „Мы готовы, давайте воевать с Россией!“ Более того, для прибалтийских политиков война — это выход", - подчеркнул Ищенко.Вместе с тем он отметил, что политики стран Прибалтики оценивают динамику конфликта на Украине не с точки зрения потерь ВСУ, а с точки зрения американского и европейского финансирования.При этом политолог оценил перспективы стран Прибалтики одним словом - "пустошь".
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прибалтика, россия, война
Политика, Прибалтика, РОССИЯ, война
Почему Прибалтика жаждет войны с Россией? Эксперт доходчиво объяснил
Эксперт Ищенко: Прибалтика жаждет войны с РФ, рассчитывая, что воевать будут США
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ.
Сегодня желание воевать с Российской Федерацией высказывают лишь страны Прибалтики, потому что рассчитывают, что воевать будут не они, а Соединенные Штаты, заявил политолог Ростислав Ищенко. Его слова передает издание "Военное дело"
.
"Они (страны Прибалтики - прим. ред.) ни за что не отвечают и считают, что таким образом они просто выполнят роль запального шнура. Они спровоцируют конфликт, а потом придут воевать американцы", - сказал политолог, добавив, что прибалтийские политики просто не верят, что США в случае начала конфликта "не смогут не прийти".
"Поэтому прибалтийские страны постоянно кричат: „Мы готовы, давайте воевать с Россией!“ Более того, для прибалтийских политиков война — это выход", - подчеркнул Ищенко.
Вместе с тем он отметил, что политики стран Прибалтики оценивают динамику конфликта на Украине не с точки зрения потерь ВСУ, а с точки зрения американского и европейского финансирования.
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При этом политолог оценил перспективы стран Прибалтики одним словом - "пустошь".