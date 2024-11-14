https://1prime.ru/20241114/pribaltika-852825520.html

Почему Прибалтика жаждет войны с Россией? Эксперт доходчиво объяснил

Почему Прибалтика жаждет войны с Россией? Эксперт доходчиво объяснил - 14.11.2024, ПРАЙМ

Почему Прибалтика жаждет войны с Россией? Эксперт доходчиво объяснил

Сегодня желание воевать с Российской Федерацией высказывают лишь страны Прибалтики, потому что рассчитывают, что воевать будут не они, а Соединенные Штаты,... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T17:18+0300

2024-11-14T17:18+0300

2024-11-14T17:19+0300

политика

прибалтика

россия

война

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Сегодня желание воевать с Российской Федерацией высказывают лишь страны Прибалтики, потому что рассчитывают, что воевать будут не они, а Соединенные Штаты, заявил политолог Ростислав Ищенко. Его слова передает издание "Военное дело"."Они (страны Прибалтики - прим. ред.) ни за что не отвечают и считают, что таким образом они просто выполнят роль запального шнура. Они спровоцируют конфликт, а потом придут воевать американцы", - сказал политолог, добавив, что прибалтийские политики просто не верят, что США в случае начала конфликта "не смогут не прийти". "Поэтому прибалтийские страны постоянно кричат: „Мы готовы, давайте воевать с Россией!“ Более того, для прибалтийских политиков война — это выход", - подчеркнул Ищенко.Вместе с тем он отметил, что политики стран Прибалтики оценивают динамику конфликта на Украине не с точки зрения потерь ВСУ, а с точки зрения американского и европейского финансирования.При этом политолог оценил перспективы стран Прибалтики одним словом - "пустошь".

https://1prime.ru/20241108/estoniya-852692852.html

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прибалтика, россия, война