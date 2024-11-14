https://1prime.ru/20241114/putin-852818865.html

Путин знает о мерах поддержки военных, получивших увечья, заявили в Кремле

Путин знает о мерах поддержки военных, получивших увечья, заявили в Кремле - 14.11.2024, ПРАЙМ

Путин знает о мерах поддержки военных, получивших увечья, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин постоянно получает отчеты о мерах поддержки военнослужащих, пострадавших в ходе боевых действий на СВО. Об этом заявил... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T13:58+0300

2024-11-14T13:58+0300

2024-11-14T13:58+0300

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин постоянно получает отчеты о мерах поддержки военнослужащих, пострадавших в ходе боевых действий на СВО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Как известно, президент постоянно получает доклады о том, как меры поддержки и на федеральном, и региональном уровне в отношении военнослужащих, которые получили увечья в ходе СВО, реализуются.Путин также считает абсолютно правильным и справедливым увеличение поддержки участников спецопераций. "Президент уверен, что подобное решение является абсолютно правильным и справедливым", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Песков также заметил, что перед подписанием указа российский президент обсудил это решение с главами профильных ведомств.

https://1prime.ru/20241114/ukaz-852814875.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин