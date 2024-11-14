Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин знает о мерах поддержки военных, получивших увечья, заявили в Кремле - 14.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241114/putin-852818865.html
Путин знает о мерах поддержки военных, получивших увечья, заявили в Кремле
Путин знает о мерах поддержки военных, получивших увечья, заявили в Кремле - 14.11.2024, ПРАЙМ
Путин знает о мерах поддержки военных, получивших увечья, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин постоянно получает отчеты о мерах поддержки военнослужащих, пострадавших в ходе боевых действий на СВО. Об этом заявил... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T13:58+0300
2024-11-14T13:58+0300
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/06/852644270_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_e5168761a937981dd79feb62c6cda3aa.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин постоянно получает отчеты о мерах поддержки военнослужащих, пострадавших в ходе боевых действий на СВО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Как известно, президент постоянно получает доклады о том, как меры поддержки и на федеральном, и региональном уровне в отношении военнослужащих, которые получили увечья в ходе СВО, реализуются.Путин также считает абсолютно правильным и справедливым увеличение поддержки участников спецопераций. "Президент уверен, что подобное решение является абсолютно правильным и справедливым", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Песков также заметил, что перед подписанием указа российский президент обсудил это решение с главами профильных ведомств.
https://1prime.ru/20241114/ukaz-852814875.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/06/852644270_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_b29c258c712a02982e7cc7cc11fd4bb9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
13:58 14.11.2024
 
Путин знает о мерах поддержки военных, получивших увечья, заявили в Кремле

Песков: Путин получает доклады о мерах поддержки военных, получивших увечья

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел рабочую встречу с Марией Костюк
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Марией Костюк
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин постоянно получает отчеты о мерах поддержки военнослужащих, пострадавших в ходе боевых действий на СВО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Как известно, президент постоянно получает доклады о том, как меры поддержки и на федеральном, и региональном уровне в отношении военнослужащих, которые получили увечья в ходе СВО, реализуются.
Путин также считает абсолютно правильным и справедливым увеличение поддержки участников спецопераций.
"Президент уверен, что подобное решение является абсолютно правильным и справедливым", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Песков также заметил, что перед подписанием указа российский президент обсудил это решение с главами профильных ведомств.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
Путин подписал указ о выплатах за ранения, приведшие к инвалидности
11:53
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала