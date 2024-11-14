https://1prime.ru/20241114/rezervy-852822787.html

ЦБ зафиксировал сокращение объема международных резервов России

ЦБ зафиксировал сокращение объема международных резервов России - 14.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал сокращение объема международных резервов России

Международные резервы РФ с 1 по 8 ноября сократились на 11,9 миллиарда долларов, или на 1,9%, и составили 620,8 миллиарда долларов, сообщил Банк России. | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T16:09+0300

2024-11-14T16:09+0300

2024-11-14T16:09+0300

банк россии

международные резервы

https://cdnn.1prime.ru/img/84074/21/840742138_0:0:3205:1802_1920x0_80_0_0_071d92fc0fa9e22cbe6513e40a688753.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 1 по 8 ноября сократились на 11,9 миллиарда долларов, или на 1,9%, и составили 620,8 миллиарда долларов, сообщил Банк России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 8 ноября 2024 года составили 620,8 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 11,9 миллиарда долларов США, или на 1,9%, главным образом за счет отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

международные резервы