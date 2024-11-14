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ЦБ зафиксировал сокращение объема международных резервов России
ЦБ зафиксировал сокращение объема международных резервов России - 14.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал сокращение объема международных резервов России
Международные резервы РФ с 1 по 8 ноября сократились на 11,9 миллиарда долларов, или на 1,9%, и составили 620,8 миллиарда долларов, сообщил Банк России. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T16:09+0300
2024-11-14T16:09+0300
2024-11-14T16:09+0300
банк россии
международные резервы
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 1 по 8 ноября сократились на 11,9 миллиарда долларов, или на 1,9%, и составили 620,8 миллиарда долларов, сообщил Банк России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 8 ноября 2024 года составили 620,8 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 11,9 миллиарда долларов США, или на 1,9%, главным образом за счет отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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международные резервы
Банк России, международные резервы
ЦБ зафиксировал сокращение объема международных резервов России
ЦБ: международные резервы РФ с 1 по 8 ноября сократились до 620,8 млрд доллара
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 1 по 8 ноября сократились на 11,9 миллиарда долларов, или на 1,9%, и составили 620,8 миллиарда долларов, сообщил Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 8 ноября 2024 года составили 620,8 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 11,9 миллиарда долларов США, или на 1,9%, главным образом за счет отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.