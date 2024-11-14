https://1prime.ru/20241114/rosaviatsiya--852819920.html

Росавиация назвала размер субсидий на авиаперевозки в РФ в 2025-2027 годах

Росавиация назвала размер субсидий на авиаперевозки в РФ в 2025-2027 годах - 14.11.2024, ПРАЙМ

Росавиация назвала размер субсидий на авиаперевозки в РФ в 2025-2027 годах

Объем субсидирования авиаперевозок в России по трем программам в 2025-2027 годах составит по 24,6 миллиарда рублей ежегодно, сообщило Федеральной агентство... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T14:44+0300

2024-11-14T14:44+0300

2024-11-14T14:44+0300

россия

росавиация

авиаперевозки

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Объем субсидирования авиаперевозок в России по трем программам в 2025-2027 годах составит по 24,6 миллиарда рублей ежегодно, сообщило Федеральной агентство воздушного транспорта (Росавиация). Росавиация, сообщили в ведомстве, как главный распределитель бюджетных средств по трем программам субсидирования авиарейсов работает над тем, чтобы в 2025 году пассажиры продолжали летать по сниженным тарифам. Повышение авиаподвижности граждан, улучшение транспортной доступности регионов РФ там назвали ключевой задачей агентства. "Для их решения ежегодно реализуются три программы субсидирования перевозок: полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами (минуя Москву), социально-значимые полеты между субъектами Дальневосточного федерального округа. Все три программы будут действовать и в 2025-2027 годах. Средства на их реализацию предусмотрены - по 24,6 миллиарда рублей ежегодно, что соответствует уровню поддержки из федерального бюджета в этом году", - сообщили в Росавиации. Законопроект о федеральном бюджете на следующие три года проходит необходимые процедуры рассмотрения, сейчас находится в Государственной думе. "Безусловно, до конца года процедуры по отбору перевозчиков, которые будут летать по субсидируемым маршрутам, должны быть завершены", - отметили в ведомстве. Авиакомпании РФ за девять месяцев 2024 года по программам субсидирования продали более 4,7 миллиона билетов и перевезли 3,9 миллиона человек. Сейчас все три программы охватывают в совокупности 429 маршрутов, по которым летают 26 авиакомпаний. Газета "Коммерсант" ранее в четверг написала, что Росавиация может не успеть до конца года распределить субсидии на рейсы между регионами в обход Москвы и между центральной частью РФ, Дальним Востоком и Калининградом. Ее источники называли причиной попытку Минтранса объединить субсидии, что не согласовал Минфин. Авиакомпании, по данным издания, из-за ситуации не могут планировать рейсы и начать продавать билеты с 1 января 2025 года, а ряд собеседников опасались закрытия существенной части из более чем 400 маршрутов. Все действующие программы субсидирования авиаперевозок пассажиров в России продолжат действовать в 2025 году, российским авиакомпаниям даны указания открывать продажи билетов на эти направления, сообщали РИА Новости в Минтрансе России.

https://1prime.ru/20241019/rosaviatsiya-852274463.html

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россия, росавиация, авиаперевозки