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Инфляция взбудоражила рынок акций - 14.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241114/rynok-852811819.html
Инфляция взбудоражила рынок акций
Инфляция взбудоражила рынок акций - 14.11.2024, ПРАЙМ
Инфляция взбудоражила рынок акций
Индекс МосБиржи основную сессию закрыл в +0,3% у 2764 п. Техническая коррекция еще утром была отработана, и казалось, что худшее позади. Но вечерняя статистика... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T09:56+0300
2024-11-14T09:56+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
акции
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи основную сессию закрыл в +0,3% у 2764 п. Техническая коррекция еще утром была отработана, и казалось, что худшее позади. Но вечерняя статистика по ускорившейся инфляции взбудоражила бодрствующих участников рынка — индекс быстро рухнул на 1,5%, остановиться на спуске удалось лишь у 2717 п. Видится здесь большая эмоциональная составляющая, поскольку статистика по потребительскому кредитованию указывает на сильное сокращение спроса, и не факт, что на временно возросшей инфляции ЦБ примет решение к очередному высокому подъему ключевой ставки. Тем самым утром в четверг ожидается отскок рынка после вечернего провала среды.Сильнее рынка — акции Аэрофлота (+0,2%). Бумаги остались в плюсе, выше 61 руб., несмотря на завал широкого рынка. С начала года там +75%, и это лучший результат на всем российском рынке. Тенденция опережающего роста бумаг способна продолжиться — корпорация уже генерирует чистую прибыль и ведутся разговоры о будущих дивидендах.Слабее рынка — акции застройщика ПИК (-4,3%). Акции очень чувствительны к фактору инфляции и ставок. Дорогой кредит сдерживает развитие корпорации, а сокращение льготной ипотеки сокращает продажи квартир. Курс бумаг резко упал в область 500 руб., и это двухлетние минимумы, а о реальном восстановлении стоимости бизнеса, а не просто отскоках, можно будет говорить лишь после завершения жесткой ДКП ЦБ.Рубль растерял недельные завоевания и просел на 0,7% относительно юаня — курс вернулся над 13,6; доллар даже обновил годовой максимум — 98,36; евро остался в нуле — под 104,3. Рост волатильности на валютном рынке вызван резким подорожанием доллара США на мировой арене против всех валют. Но юаневая ликвидность нормальная, и вариант коррекции технически перегретых инвалют пока не снимается; просто, видимо, рубль восстановится чуть позже.
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Михаил Зельцер
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, акции
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Акции
09:56 14.11.2024
 

Инфляция взбудоражила рынок акций

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи основную сессию закрыл в +0,3% у 2764 п. Техническая коррекция еще утром была отработана, и казалось, что худшее позади. Но вечерняя статистика по ускорившейся инфляции взбудоражила бодрствующих участников рынка — индекс быстро рухнул на 1,5%, остановиться на спуске удалось лишь у 2717 п. Видится здесь большая эмоциональная составляющая, поскольку статистика по потребительскому кредитованию указывает на сильное сокращение спроса, и не факт, что на временно возросшей инфляции ЦБ примет решение к очередному высокому подъему ключевой ставки. Тем самым утром в четверг ожидается отскок рынка после вечернего провала среды.
Сильнее рынка — акции Аэрофлота (+0,2%). Бумаги остались в плюсе, выше 61 руб., несмотря на завал широкого рынка. С начала года там +75%, и это лучший результат на всем российском рынке. Тенденция опережающего роста бумаг способна продолжиться — корпорация уже генерирует чистую прибыль и ведутся разговоры о будущих дивидендах.
Слабее рынка — акции застройщика ПИК (-4,3%). Акции очень чувствительны к фактору инфляции и ставок. Дорогой кредит сдерживает развитие корпорации, а сокращение льготной ипотеки сокращает продажи квартир. Курс бумаг резко упал в область 500 руб., и это двухлетние минимумы, а о реальном восстановлении стоимости бизнеса, а не просто отскоках, можно будет говорить лишь после завершения жесткой ДКП ЦБ.
Рубль растерял недельные завоевания и просел на 0,7% относительно юаня — курс вернулся над 13,6; доллар даже обновил годовой максимум — 98,36; евро остался в нуле — под 104,3. Рост волатильности на валютном рынке вызван резким подорожанием доллара США на мировой арене против всех валют. Но юаневая ликвидность нормальная, и вариант коррекции технически перегретых инвалют пока не снимается; просто, видимо, рубль восстановится чуть позже.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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