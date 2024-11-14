Инфляция взбудоражила рынок акций

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи основную сессию закрыл в +0,3% у 2764 п. Техническая коррекция еще утром была отработана, и казалось, что худшее позади. Но вечерняя статистика по ускорившейся инфляции взбудоражила бодрствующих участников рынка — индекс быстро рухнул на 1,5%, остановиться на спуске удалось лишь у 2717 п. Видится здесь большая эмоциональная составляющая, поскольку статистика по потребительскому кредитованию указывает на сильное сокращение спроса, и не факт, что на временно возросшей инфляции ЦБ примет решение к очередному высокому подъему ключевой ставки. Тем самым утром в четверг ожидается отскок рынка после вечернего провала среды.Сильнее рынка — акции Аэрофлота (+0,2%). Бумаги остались в плюсе, выше 61 руб., несмотря на завал широкого рынка. С начала года там +75%, и это лучший результат на всем российском рынке. Тенденция опережающего роста бумаг способна продолжиться — корпорация уже генерирует чистую прибыль и ведутся разговоры о будущих дивидендах.Слабее рынка — акции застройщика ПИК (-4,3%). Акции очень чувствительны к фактору инфляции и ставок. Дорогой кредит сдерживает развитие корпорации, а сокращение льготной ипотеки сокращает продажи квартир. Курс бумаг резко упал в область 500 руб., и это двухлетние минимумы, а о реальном восстановлении стоимости бизнеса, а не просто отскоках, можно будет говорить лишь после завершения жесткой ДКП ЦБ.Рубль растерял недельные завоевания и просел на 0,7% относительно юаня — курс вернулся над 13,6; доллар даже обновил годовой максимум — 98,36; евро остался в нуле — под 104,3. Рост волатильности на валютном рынке вызван резким подорожанием доллара США на мировой арене против всех валют. Но юаневая ликвидность нормальная, и вариант коррекции технически перегретых инвалют пока не снимается; просто, видимо, рубль восстановится чуть позже.
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи основную сессию закрыл в +0,3% у 2764 п. Техническая коррекция еще утром была отработана, и казалось, что худшее позади. Но вечерняя статистика по ускорившейся инфляции взбудоражила бодрствующих участников рынка — индекс быстро рухнул на 1,5%, остановиться на спуске удалось лишь у 2717 п. Видится здесь большая эмоциональная составляющая, поскольку статистика по потребительскому кредитованию указывает на сильное сокращение спроса, и не факт, что на временно возросшей инфляции ЦБ примет решение к очередному высокому подъему ключевой ставки. Тем самым утром в четверг ожидается отскок рынка после вечернего провала среды.
Сильнее рынка — акции Аэрофлота (+0,2%). Бумаги остались в плюсе, выше 61 руб., несмотря на завал широкого рынка. С начала года там +75%, и это лучший результат на всем российском рынке. Тенденция опережающего роста бумаг способна продолжиться — корпорация уже генерирует чистую прибыль и ведутся разговоры о будущих дивидендах.
Слабее рынка — акции застройщика ПИК (-4,3%). Акции очень чувствительны к фактору инфляции и ставок. Дорогой кредит сдерживает развитие корпорации, а сокращение льготной ипотеки сокращает продажи квартир. Курс бумаг резко упал в область 500 руб., и это двухлетние минимумы, а о реальном восстановлении стоимости бизнеса, а не просто отскоках, можно будет говорить лишь после завершения жесткой ДКП ЦБ.
Рубль растерял недельные завоевания и просел на 0,7% относительно юаня — курс вернулся над 13,6; доллар даже обновил годовой максимум — 98,36; евро остался в нуле — под 104,3. Рост волатильности на валютном рынке вызван резким подорожанием доллара США на мировой арене против всех валют. Но юаневая ликвидность нормальная, и вариант коррекции технически перегретых инвалют пока не снимается; просто, видимо, рубль восстановится чуть позже.
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