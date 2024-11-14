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Российский рынок акций продолжил снижение во второй половине торгов

Российский рынок акций продолжил снижение во второй половине торгов - 14.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжил снижение во второй половине торгов

Российский рынок акций продолжает снижение во второй половине торгов четверга, приближаясь к отметке в 2700 пунктов, следует из данных торгов. | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T15:56+0300

2024-11-14T15:56+0300

2024-11-14T15:56+0300

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает снижение во второй половине торгов четверга, приближаясь к отметке в 2700 пунктов, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.50 мск снижался на 1,67%, до 2 717,62 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,54%, до 72,68 доллара за баррель. "Российский рынок акций открылся вниз, отыгрывая серьезную просадку, произошедшую вчера на вечерних торгах. Она была вызвана данными Росстата о возобновлении роста инфляции. Это усилило опасения очередного повышения ключевой ставки и более длительного периода неблагоприятных денежно-кредитных условий", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Индекс Мосбиржи переписал минимум текущей недели, после чего отскочил, однако в середине торгов вновь сдал позиции, добавил эксперт. "Торги 14 ноября на российских фондовых площадках стартовали на отрицательной территории. Давление на котировки оказала статистика инфляции за неделю, зафиксировавшая ее ускорение", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Утром в четверг российский рынок акций открылся падением, отыгрывая новостной негатив от Росстата. В первый час торговли индекс ММВБ приближался к уровню 2700 пунктов, далее, на фоне растущей нефти, ситуация несколько стабилизировалась", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах снижения стоимости - акции "Татнефти" (обыкновенные акции снижаются на 2,04%, префы – на 1,92%), "Позитива" (-1,17%), "Вуш холдинга" (-0,99%), "М.Видео" (-0,9%), ДВМП (-0,78%), ТГК-1 (-0,45%). В лидерах роста стоимости – акции "Фосагро" (+2,97%), Московского кредитного банка (+2,27%), "Самолета" (+2,27%), "Россетей" (+2,04%), "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции растут на 1,97%, префы – на 1,62%), бумаги Ozon (+1,64%). ПРОГНОЗЫ "Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится в области незакрытого гэпа вверх 2694–2714 пунктов, произошедшего на страте пятницы. Если нефтяные цены перейдут к снижению или рубль станет быстро восстанавливаться, эта поддержка может быть проверена на прочность уже сегодня", - говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Индекс Мосбиржи находится ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. Считаем, что ближайшим уровнем поддержки будет отметка 2700 пунктов, после чего возможен отскок до уровня 2770", - рассказал Саид Керимханов из ФГ "Финам". Чернов из Freedom Finance Global ожидает закрытия основной торговой сессии в диапазоне 2700–2750 пунктов.

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россия, мосбиржа, акции