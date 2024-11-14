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С оглядкой на инфляцию - 14.11.2024, ПРАЙМ
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С оглядкой на инфляцию
С оглядкой на инфляцию - 14.11.2024, ПРАЙМ
С оглядкой на инфляцию
Индекс МосБиржи в среду завершил основную сессию ростом, прибавив за 0,26%, хотя большинство акций подешевели на вечерней сессии после выхода данных по... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T08:52+0300
2024-11-14T08:52+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852810725.jpg?1731563552
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в среду завершил основную сессию ростом, прибавив за 0,26%, хотя большинство акций подешевели на вечерней сессии после выхода данных по инфляции. Индекс RGBI повысился на 0,45%.Недельная инфляция с 6 по 11 ноября ускорилась до 0,3% с 0,19% неделей ранее. Продолжают расти цены на товары и услуги с импортной составляющей: цены на стройматериалы прибавили 0,17%, на медикаменты 0,14% и цены в секторе туристических услуг показали рост на 0,38%.Минфин провел успешное размещение двух выпусков гособлигаций с постоянным купоном после череды несостоявшихся аукционов. Средневзвешенная доходность по ОФЗ-ПД 26246 составила рекордные для этого выпуска 16,82% годовых. Ранее, на аукционе 18 сентября, этот же выпуск предлагал средневзвешенную доходность на уровне 16,37% годовых. На втором аукционе Минфин разместил длинный выпуск ОФЗ-ПД 26248 с датой погашения 16 мая 2040 года на сумму 49,107 миллиарда рублей с доходностью 16,95%, что является максимальной доходностью по этому выпуску.По предварительным данным, в III квартале наблюдалось замедление роста ВВП до 3,1% с 4,1% во II квартале. Это может быть позитивным фактором в пользу дальнейшего замедления инфляции, и негативным для компаний, у которых мы можем увидеть падение финансовых показателей за III квартал.Стоимость нефти снизилась до минимума за последние две недели на фоне укрепления доллара США, слабого спроса в Китае и опасений, что на рынке может возникнуть избыточное предложение. Российская нефть ESPO впервые с 2022 года торгуется в Китае с премией в размере 0,7 долларов за баррель к эталону Dubai. На эту марку приходится около 50% экспортных продаж у Роснефти, и если такая динамика будет сохраняться, то это благоприятно скажется на выручке компании за отчётный период.Русагро, крупнейший вертикальный агрохолдинг России, объявляет о закрытии сделки по консолидации 100% долей и контроля над ГК Агро-Белогорье. В агрохолдинг входит 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк. Эта консолидация позволит Русагро стать вторым по объёму производителем свинины в России и получить синергетический эффект в сельскохозяйственном и мясном бизнес-направлениях компании.
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Иван Ефанов
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Иван Ефанов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
08:52 14.11.2024
 

С оглядкой на инфляцию

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Иван Ефанов
аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в среду завершил основную сессию ростом, прибавив за 0,26%, хотя большинство акций подешевели на вечерней сессии после выхода данных по инфляции. Индекс RGBI повысился на 0,45%.
Недельная инфляция с 6 по 11 ноября ускорилась до 0,3% с 0,19% неделей ранее. Продолжают расти цены на товары и услуги с импортной составляющей: цены на стройматериалы прибавили 0,17%, на медикаменты 0,14% и цены в секторе туристических услуг показали рост на 0,38%.
Минфин провел успешное размещение двух выпусков гособлигаций с постоянным купоном после череды несостоявшихся аукционов. Средневзвешенная доходность по ОФЗ-ПД 26246 составила рекордные для этого выпуска 16,82% годовых. Ранее, на аукционе 18 сентября, этот же выпуск предлагал средневзвешенную доходность на уровне 16,37% годовых. На втором аукционе Минфин разместил длинный выпуск ОФЗ-ПД 26248 с датой погашения 16 мая 2040 года на сумму 49,107 миллиарда рублей с доходностью 16,95%, что является максимальной доходностью по этому выпуску.
По предварительным данным, в III квартале наблюдалось замедление роста ВВП до 3,1% с 4,1% во II квартале. Это может быть позитивным фактором в пользу дальнейшего замедления инфляции, и негативным для компаний, у которых мы можем увидеть падение финансовых показателей за III квартал.
Стоимость нефти снизилась до минимума за последние две недели на фоне укрепления доллара США, слабого спроса в Китае и опасений, что на рынке может возникнуть избыточное предложение. Российская нефть ESPO впервые с 2022 года торгуется в Китае с премией в размере 0,7 долларов за баррель к эталону Dubai. На эту марку приходится около 50% экспортных продаж у Роснефти, и если такая динамика будет сохраняться, то это благоприятно скажется на выручке компании за отчётный период.
Русагро, крупнейший вертикальный агрохолдинг России, объявляет о закрытии сделки по консолидации 100% долей и контроля над ГК Агро-Белогорье. В агрохолдинг входит 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк. Эта консолидация позволит Русагро стать вторым по объёму производителем свинины в России и получить синергетический эффект в сельскохозяйственном и мясном бизнес-направлениях компании.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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