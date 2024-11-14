https://1prime.ru/20241114/rynok-aktsiy-852819337.html

Российский рынок акций продолжает снижение в ходе торгов четверга

Российский рынок акций продолжает снижение в ходе торгов четверга - 14.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжает снижение в ходе торгов четверга

Российский рынок акций в первые часы торговой сессии четверга ощутимо снижается, поскольку после выхода данных об ускорении инфляции сложно ожидать от... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T14:07+0300

2024-11-14T14:07+0300

2024-11-14T14:07+0300

россия

российский рынок акций

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы торговой сессии четверга ощутимо снижается, поскольку после выхода данных об ускорении инфляции сложно ожидать от Центробанка смягчения его политики, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 13.50 мск падает на 1,24%, до 2729,68 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,83%, до 920,66 пункта. Инфляция в России в октябре ускорилась до 0,75% с 0,48% в сентябре, сообщил Росстат. Также на 11 ноября показатель составила 8,56% в годовом выражении после 8,53% неделей ранее, на 5 ноября. Это создаёт предпосылки для как минимум сохранения Центробанком текущего уровня жёсткости монетарной политики. В частности, сильнее рынка падают в цене бумаги "Татнефти" (-2%). Совет директоров нефтяной компании рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первых трёх кварталов года в размере 17,39 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию. Дивидендная доходность составляет всего около 3% от рыночной стоимости акций. Также заметно дешевеют бумаги "Ростелекома" (-1,1%), "Астры" (-0,3%) и "Полюса" (-0,3%). Сильно дорожают бумаги "Фосагро" (+2,9%), "Самолета" (+2,4%), "Россетей" (+2,1%). Текущая ситуация — при снижении цен на товарных рынках и возросших опасениях нового роста ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ РФ — позволяет предположить, что индекс Мосбиржи может продолжить снижение, считает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. Тем не менее, реакция рынка на данные об инфляции, вероятно, была избыточной, из-за чего инвесторы могут предпринять попытки выкупить сильно просевшие бумаги, рассчитывает он. К тому же на рынок акций продолжают поступать свежие деньги, которые будут его поддерживать, несмотря на отсутствие фундаментальных драйверов роста, заключает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

https://1prime.ru/20241114/rynok-aktsiy-852812090.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, российский рынок акций