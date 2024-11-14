https://1prime.ru/20241114/samolet-plyus-852818343.html
"Самолет Плюс" втрое нарастил выручку за три квартала
"Самолет Плюс" втрое нарастил выручку за три квартала - 14.11.2024, ПРАЙМ
"Самолет Плюс" втрое нарастил выручку за три квартала
Сервис "Самолет Плюс", объединяющий цифровую платформу и сеть офисов по продаже недвижимости, за девять месяцев 2024 года увеличил выручку в сравнении с... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T13:36+0300
2024-11-14T13:36+0300
2024-11-14T13:36+0300
россия
выручка
https://cdnn.1prime.ru/img/77799/74/777997439_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_7702ba902c1cce7031067ef6a80f145a.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Сервис "Самолет Плюс", объединяющий цифровую платформу и сеть офисов по продаже недвижимости, за девять месяцев 2024 года увеличил выручку в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 10,4 раза – до 8,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании. Количество сделок, совершенное агентами сети "Самолет Плюс" составило 76 тысяч, это на 25% больше, чем за девять месяцев прошлого года. Количество офисов (открытых, а также присоединившихся к сети) выросло на 70% год к году – почти до 1,7 тысячи, указывается в сообщении. "Мы подтверждаем свои прогнозы в 10 миллиардов рублей по выручке и 1,6 миллиарда рублей по EBITDA по итогам 2024 года", – приводятся в нем слова гендиректора Александра Попова. "Самолет плюс" – proptech-сервис, входящий в девелоперскую группу "Самолет". Компания создана в 2022 году на основе агентства недвижимости "Перспектива24", объединяет более 1,6 тысячи офисов.
https://1prime.ru/20240919/zhile-851663001.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77799/74/777997439_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2c1fe6ad0f172f948b6deff9e5f85249.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, выручка
"Самолет Плюс" втрое нарастил выручку за три квартала
"Самолет Плюс" увеличил выручку за три квартала в десять раз
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Сервис "Самолет Плюс", объединяющий цифровую платформу и сеть офисов по продаже недвижимости, за девять месяцев 2024 года увеличил выручку в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 10,4 раза – до 8,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
Количество сделок, совершенное агентами сети "Самолет Плюс" составило 76 тысяч, это на 25% больше, чем за девять месяцев прошлого года. Количество офисов (открытых, а также присоединившихся к сети) выросло на 70% год к году – почти до 1,7 тысячи, указывается в сообщении.
"Мы подтверждаем свои прогнозы в 10 миллиардов рублей по выручке и 1,6 миллиарда рублей по EBITDA по итогам 2024 года", – приводятся в нем слова гендиректора Александра Попова.
"Самолет плюс" – proptech-сервис, входящий в девелоперскую группу "Самолет". Компания создана в 2022 году на основе агентства недвижимости "Перспектива24", объединяет более 1,6 тысячи офисов.
"Самолет плюс" сравнил темпы сдачи жилья в Москве и Петербурге