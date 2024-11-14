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"Самолет Плюс" втрое нарастил выручку за три квартала

"Самолет Плюс" втрое нарастил выручку за три квартала - 14.11.2024, ПРАЙМ

"Самолет Плюс" втрое нарастил выручку за три квартала

Сервис "Самолет Плюс", объединяющий цифровую платформу и сеть офисов по продаже недвижимости, за девять месяцев 2024 года увеличил выручку в сравнении с... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T13:36+0300

2024-11-14T13:36+0300

2024-11-14T13:36+0300

россия

выручка

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Сервис "Самолет Плюс", объединяющий цифровую платформу и сеть офисов по продаже недвижимости, за девять месяцев 2024 года увеличил выручку в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 10,4 раза – до 8,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании. Количество сделок, совершенное агентами сети "Самолет Плюс" составило 76 тысяч, это на 25% больше, чем за девять месяцев прошлого года. Количество офисов (открытых, а также присоединившихся к сети) выросло на 70% год к году – почти до 1,7 тысячи, указывается в сообщении. "Мы подтверждаем свои прогнозы в 10 миллиардов рублей по выручке и 1,6 миллиарда рублей по EBITDA по итогам 2024 года", – приводятся в нем слова гендиректора Александра Попова. "Самолет плюс" – proptech-сервис, входящий в девелоперскую группу "Самолет". Компания создана в 2022 году на основе агентства недвижимости "Перспектива24", объединяет более 1,6 тысячи офисов.

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россия, выручка