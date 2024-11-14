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Евросоюз хочет одобрить новый пакет санкций против России до конца года - 14.11.2024, ПРАЙМ
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Евросоюз хочет одобрить новый пакет санкций против России до конца года
Евросоюз хочет одобрить новый пакет санкций против России до конца года - 14.11.2024, ПРАЙМ
Евросоюз хочет одобрить новый пакет санкций против России до конца года
ЕС работает над новым пакетом санкций, направленных против российских танкеров, якобы относящихся к так называемому "теневому флоту", и ряда физлиц, хочет... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T19:54+0300
2024-11-14T19:55+0300
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. ЕС работает над новым пакетом санкций, направленных против российских танкеров, якобы относящихся к так называемому "теневому флоту", и ряда физлиц, хочет одобрить его до конца 2024 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Брюсселе в четверг большинством голосов утвердили очередную антироссийскую резолюцию о "необходимости усиления санкций против России", в которой призвали страны ЕС расширить ограничения против так называемого "теневого флота" России, которые якобы помогут "подорвать экспорт нефти из РФ", а также ввести санкции против судов, перевозящих российский сжиженный природный газ (СПГ) и полностью запретить импорт в Евросоюз российского ископаемого топлива, включая ядерное. "ЕС работает над новым пакетом санкций, направленных против "теневого" танкерного флота (России)... Пакет, который блок хочет одобрить до конца этого года, как ожидается, также будет включать ограничения против физических лиц", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что страны ЕС еще обсуждают содержание нового пакета. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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ес, санкции против рф
Экономика, ЕС, санкции против РФ
19:54 14.11.2024 (обновлено: 19:55 14.11.2024)
 
Евросоюз хочет одобрить новый пакет санкций против России до конца года

Bloomberg: Евросоюз намерен одобрить новый пакет санкций против РФ до конца года

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. ЕС работает над новым пакетом санкций, направленных против российских танкеров, якобы относящихся к так называемому "теневому флоту", и ряда физлиц, хочет одобрить его до конца 2024 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Брюсселе в четверг большинством голосов утвердили очередную антироссийскую резолюцию о "необходимости усиления санкций против России", в которой призвали страны ЕС расширить ограничения против так называемого "теневого флота" России, которые якобы помогут "подорвать экспорт нефти из РФ", а также ввести санкции против судов, перевозящих российский сжиженный природный газ (СПГ) и полностью запретить импорт в Евросоюз российского ископаемого топлива, включая ядерное.
"ЕС работает над новым пакетом санкций, направленных против "теневого" танкерного флота (России)... Пакет, который блок хочет одобрить до конца этого года, как ожидается, также будет включать ограничения против физических лиц", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что страны ЕС еще обсуждают содержание нового пакета.
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В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаЕСсанкции против РФ
 
 
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