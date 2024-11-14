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СДЭК начал доставку посылок между Россией и Туркменией в обе стороны

СДЭК начал доставку посылок между Россией и Туркменией в обе стороны - 14.11.2024, ПРАЙМ

СДЭК начал доставку посылок между Россией и Туркменией в обе стороны

Логистический оператор СДЭК начал доставку посылок между Россией и Туркменией в обе стороны, сообщил журналистам директор "СДЭК-Интер" Ильдар Тимерханов. | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T16:41+0300

2024-11-14T16:41+0300

2024-11-14T16:41+0300

россия

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АШХАБАД, 14 ноя – ПРАЙМ. Логистический оператор СДЭК начал доставку посылок между Россией и Туркменией в обе стороны, сообщил журналистам директор "СДЭК-Интер" Ильдар Тимерханов. "Сначала была в основном отправка из Туркменистана в Россию, а сейчас с октября открылось направление из России в Туркменистан тоже. Сейчас работаем и в ту, и в другую сторону уже в полноценном объеме", – рассказал Тимерханов в кулуарах международной выставки и научной конференции "Туркментел-2024". По его словам, СДЭК сосредоточился на развитии своего присутствия в странах СНГ. Компания уже представлена почти во всех странах Европы, а также в Азии. Планируется, что в ближайшие 2-3 месяца СДЭК начнет доставлять и принимать посылки и письма в регионах Туркменистана через местного оператора "Туркменпочта". Будут открываться прямые рейсы по самым востребованным направлениям как для физлиц, так и для юрлиц. "Сейчас пока в основном работаем с физлицами, а коммерческие грузы пока немного ограничены на ввоз и вывоз. Но это связано с таможенной политикой Туркмении. Надеюсь, эти барьеры мы тоже преодолеем, потому что здесь уже тоже четко прорисовывается картина", – отметил Тимерханов. Международная выставка и научная конференция телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещания "Туркментел-2024" проходит в Ашхабаде 14-16 ноября. В мероприятии принимают участие более 250 делегатов из 27 стран, в том числе и российские компании. Организаторами форума выступили агентство "Туркменарагатнашык" ("Туркменсвязь", входит в структуру агентства транспорта и коммуникаций при кабмине) и Торгово-промышленная палата Туркмении.

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россия, сдэк