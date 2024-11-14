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СК подсчитал ущерб от действий украинских боевиков в России

СК подсчитал ущерб от действий украинских боевиков в России - 14.11.2024, ПРАЙМ

СК подсчитал ущерб от действий украинских боевиков в России

Российский Следственный комитет оценил нанесенный по регионам России украинскими военными ущерб в 60 миллиардов рублей. Об этом сообщили в ведомстве с опорой на | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T10:50+0300

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Российский Следственный комитет оценил нанесенный по регионам России украинскими военными ущерб в 60 миллиардов рублей. Об этом сообщили в ведомстве с опорой на проведенные в текущем году экспертизы.Отмечается, что в 2024 году судебно-экспертный центр выполнил на территории нескольких российских регионов порядка 900 оценочных строительно-технических экспертиз.В ведомстве уточнили, что в рамках оценочных работ было изучено более 25 тысяч зданий и объектов инфраструктуры.

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россия, украина, ск