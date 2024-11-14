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Совфед обсудит наказание за предоставление подложных налоговых деклараций - 14.11.2024, ПРАЙМ
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Совфед обсудит наказание за предоставление подложных налоговых деклараций
Совфед обсудит наказание за предоставление подложных налоговых деклараций - 14.11.2024, ПРАЙМ
Совфед обсудит наказание за предоставление подложных налоговых деклараций
Совет Федерации рассмотрит 20 ноября закон об уголовном наказании до 7 лет лишения свободы за организацию деятельности по предоставлению подложных деклараций в... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T15:53+0300
2024-11-14T15:53+0300
россия
совфед
налог
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Совет Федерации рассмотрит 20 ноября закон об уголовном наказании до 7 лет лишения свободы за организацию деятельности по предоставлению подложных деклараций в налоговые органы, соответствующий вопрос включен в повестку заседания. Законом устанавливается уголовная ответственность за организацию деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов) от имени юридических лиц, образованных через подставных лиц, либо с использованием персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния сопряжены с извлечением дохода в крупном размере. Согласно тексту закона, организация деятельности по представлению в налоговые органы и сбыт заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов) наказывается штрафом до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, будут наказываться принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом до 800 тысяч рублей. Отмечается, что счета-фактуры и (или) налоговые декларации (расчеты) признаются подложными, если они содержат ложные сведения об отгрузке товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, о передаче имущественных прав.
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россия, совфед, налог
РОССИЯ, Совфед, НАЛОГ
15:53 14.11.2024
 
Совфед обсудит наказание за предоставление подложных налоговых деклараций

СФ обсудит уголовное наказание за предоставление подложных налоговых деклараций

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДень народного единства в Москве
День народного единства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Совет Федерации рассмотрит 20 ноября закон об уголовном наказании до 7 лет лишения свободы за организацию деятельности по предоставлению подложных деклараций в налоговые органы, соответствующий вопрос включен в повестку заседания.
Законом устанавливается уголовная ответственность за организацию деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов) от имени юридических лиц, образованных через подставных лиц, либо с использованием персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния сопряжены с извлечением дохода в крупном размере.
Согласно тексту закона, организация деятельности по представлению в налоговые органы и сбыт заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов) наказывается штрафом до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом до 80 тысяч рублей.
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, будут наказываться принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом до 800 тысяч рублей.
Отмечается, что счета-фактуры и (или) налоговые декларации (расчеты) признаются подложными, если они содержат ложные сведения об отгрузке товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, о передаче имущественных прав.
Наручники - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
Дума ввела уголовное наказание за подложные декларации о налогах
12 ноября, 15:00
 
РОССИЯСовфедНАЛОГ
 
 
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