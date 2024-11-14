https://1prime.ru/20241114/sovkombank-852818174.html

Совкомбанк стал лидером рейтинга цифровой зрелости розничных банков

Совкомбанк стал лидером рейтинга цифровой зрелости розничных банков - 14.11.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк стал лидером рейтинга цифровой зрелости розничных банков

Совкомбанк возглавил рейтинг цифровой зрелости розничных банков по итогам исследования агентства SDI360. | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T14:46+0300

2024-11-14T14:46+0300

2024-11-14T16:16+0300

совкомбанк

исследование

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МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Совкомбанк возглавил рейтинг цифровой зрелости розничных банков по итогам исследования агентства SDI360.В выборку в этом году вошли 35 крупнейших по объему активов банков России, которые были проанализированы по трем ключевым направлениям цифровизации. Совкомбанк занял первое место в двух из них - "Представленность в цифровом пространстве" и "Продвижение и коммуникации", и третье место - в направлении "Онлайн-продажи".В направлении "Представленность в цифровом пространстве" оценивались сайт, мобильное приложение, контент-маркетинг, социальные сети и видеоплатформы. Блок "Продвижение и коммуникации" концентрируется на оценке трафика сайта, эффективности продвижения, репутации банка на рекомендательных ресурсах и удобстве коммуникации клиентов со службами банка через различные каналы.Блок "Онлайн-продажи" посвящен анализу таких параметров, как представленность на финансовых маркетплейсах, качество продуктовых страниц сайта, технологичность онлайн-анкет, удобство и безопасность онлайн-платежей. По совокупным результатам оценки всех параметров Совкомбанк занял первое место в рейтинге цифровой зрелости розничных банков за 2024 год.Также Совкомбанк победил в специальной номинации "Развитие бренд-медиа" и получил награду "За качественную работу по полноценному развитию бренд-медиа"."Повышение эффективности взаимодействия с клиентами — наш неизменный приоритет. И мы рады получить от экспертного сообщества высокую оценку нашей работы в данном направлении. Эти достижения стали возможны благодаря усилиям всей команды банка, сосредоточенной на системном развитии цифровых клиентских сервисов и улучшении клиентского опыта. Мы продолжим развивать наши цифровые платформы, чтобы и далее эффективно отвечать на потребности наших клиентов", — комментирует заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.Масштабное исследование "Цифровая зрелость розничных банков - 2024" организовано агентством цифрового аудита SDI360 совместно с партнерами-лидерами digital-рынка по направлениям мобильной и веб-разработки, SEO, контент-маркетинга, работы маркетплейсов и управления репутацией.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совкомбанк, исследование