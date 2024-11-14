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В СПбМТСБ спрогнозировали рост объема торгов по итогам 2024 года

В СПбМТСБ спрогнозировали рост объема торгов по итогам 2024 года - 14.11.2024, ПРАЙМ

В СПбМТСБ спрогнозировали рост объема торгов по итогам 2024 года

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ожидает, что объем торгов на ней по итогам года в денежном выражении превысит 24 миллиарда... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T16:57+0300

2024-11-14T16:57+0300

2024-11-14T16:57+0300

россия

спбмтсб

биржевые торги

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ожидает, что объем торгов на ней по итогам года в денежном выражении превысит 24 миллиарда долларов, заявил президент торговой площадки Игорь Артемьев. "Прогнозируемый объем торгов в 2024 году на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже - более 24 миллиардов долларов", - заявил он в ходе конференции "Антимонопольная политика: наука, практика, образование". При этом в натуральном выражении, согласно презентации Артемьева, в частности, объем торгов нефтепродуктами по итогам года может составить более 30 миллионов тонн, нефти - 1,9 миллиона тонн. Артемьев также отметил, что СПбМТСБ входит в тройку мировых спотовых бирж. "Конечно, нам далеко до фондовых бирж, валютных бирж, но в споте мы входим в тройку", - заключил глава биржи. В прошлом году объем торгов топливом на площадке достиг рекорда и превысил 31 миллион тонн, что на 6,4% больше, чем в 2022 году. А в секции "Нефть" было реализовано 2,114 миллиона тонн, что в 4,1 раза больше показателя предшествующего года. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.

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россия, спбмтсб, биржевые торги