Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В СПбМТСБ спрогнозировали рост объема торгов по итогам 2024 года - 14.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241114/spbmtsb--852824536.html
В СПбМТСБ спрогнозировали рост объема торгов по итогам 2024 года
В СПбМТСБ спрогнозировали рост объема торгов по итогам 2024 года - 14.11.2024, ПРАЙМ
В СПбМТСБ спрогнозировали рост объема торгов по итогам 2024 года
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ожидает, что объем торгов на ней по итогам года в денежном выражении превысит 24 миллиарда... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T16:57+0300
2024-11-14T16:57+0300
россия
спбмтсб
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/94/842189497_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_009daa93abbe238a7a05631fffa2fb6c.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ожидает, что объем торгов на ней по итогам года в денежном выражении превысит 24 миллиарда долларов, заявил президент торговой площадки Игорь Артемьев. "Прогнозируемый объем торгов в 2024 году на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже - более 24 миллиардов долларов", - заявил он в ходе конференции "Антимонопольная политика: наука, практика, образование". При этом в натуральном выражении, согласно презентации Артемьева, в частности, объем торгов нефтепродуктами по итогам года может составить более 30 миллионов тонн, нефти - 1,9 миллиона тонн. Артемьев также отметил, что СПбМТСБ входит в тройку мировых спотовых бирж. "Конечно, нам далеко до фондовых бирж, валютных бирж, но в споте мы входим в тройку", - заключил глава биржи. В прошлом году объем торгов топливом на площадке достиг рекорда и превысил 31 миллион тонн, что на 6,4% больше, чем в 2022 году. А в секции "Нефть" было реализовано 2,114 миллиона тонн, что в 4,1 раза больше показателя предшествующего года. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
https://1prime.ru/20241023/birzha-852374757.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/94/842189497_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_c1b387ef523d77ab66c4f6dc360ceac5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, спбмтсб, биржевые торги
РОССИЯ, СПбМТСБ, биржевые торги
16:57 14.11.2024
 
В СПбМТСБ спрогнозировали рост объема торгов по итогам 2024 года

СПбМТСБ ожидает роста объема торгов на площадке по итогам 2024 года в $24 млрд

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ожидает, что объем торгов на ней по итогам года в денежном выражении превысит 24 миллиарда долларов, заявил президент торговой площадки Игорь Артемьев.
"Прогнозируемый объем торгов в 2024 году на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже - более 24 миллиардов долларов", - заявил он в ходе конференции "Антимонопольная политика: наука, практика, образование".
При этом в натуральном выражении, согласно презентации Артемьева, в частности, объем торгов нефтепродуктами по итогам года может составить более 30 миллионов тонн, нефти - 1,9 миллиона тонн.
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
СПбМТСБ протестирует новый порядок внебиржевых сделок с топливом
23 октября, 18:45
Артемьев также отметил, что СПбМТСБ входит в тройку мировых спотовых бирж. "Конечно, нам далеко до фондовых бирж, валютных бирж, но в споте мы входим в тройку", - заключил глава биржи.
В прошлом году объем торгов топливом на площадке достиг рекорда и превысил 31 миллион тонн, что на 6,4% больше, чем в 2022 году. А в секции "Нефть" было реализовано 2,114 миллиона тонн, что в 4,1 раза больше показателя предшествующего года.
СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
 
РОССИЯСПбМТСБбиржевые торги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала