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Эксперты оценили ущерб Германии от запрета поставок российского СПГ

Эксперты оценили ущерб Германии от запрета поставок российского СПГ - 14.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты оценили ущерб Германии от запрета поставок российского СПГ

Запрет поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) со стороны властей Германии наносит ущерб своим же потребителям и бизнесу, считают опрошенные РИА... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T20:01+0300

2024-11-14T20:01+0300

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экономика

германия

импорт спг

россия

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Запрет поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) со стороны властей Германии наносит ущерб своим же потребителям и бизнесу, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Минэкономики Германии запретило оператору терминалов СПГ Deutsche Energy Terminal принимать поставки из России "до дальнейшего уведомления" для "защиты главных общественных интересов", ранее в четверг писала газета Financial Times, ссылаясь на уведомление ведомства. Это произошло после того, как компания анонсировала отгрузку российского СПГ в терминале в Брунсбюттеле в воскресенье. "Правительство страны может ограничить прием газа из России на терминал, но кому оно сделает этим плохо, кроме своих же потребителей, которым придется искать другую и, вероятно, более дорогую партию СПГ, непонятно", - считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Его точку зрения разделяет и эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, Германия покупает российский СПГ через посредников, используя процесс регазификации. При этом Юшков задается вопросом, почему власти Германии препятствуют своим компаниям обеспечивать загрузку собственных терминалов. "Получается, что немецкое правительство мешает окупать проект, который оно само инициировало. Это же немецкое руководство сказало, что нужны приемные СПГ-терминалы…, и не дают их загрузить", - заключил он. Совет ЕС в июне утвердил 14-й пакет санкций, в частности ограничивающий импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к газотранспортной системе. К национальным газораспределительным сетям объединения не подключены два СПГ-терминала в Швеции и один в Финляндии. Также запрещались новые инвестиции, предоставление услуг, технологий для "Артик СПГ-2" и "Мурманский СПГ".

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германия, импорт спг, россия