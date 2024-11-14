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ЕС может включить Россию в список стран с высоким риском отмывания средств

ЕС может включить Россию в список стран с высоким риском отмывания средств - 14.11.2024, ПРАЙМ

ЕС может включить Россию в список стран с высоким риском отмывания средств

Европейская комиссия изучает вопрос о включении России в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма, сообщила еврокомиссар по... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T05:56+0300

2024-11-14T05:56+0300

2024-11-14T05:56+0300

еврокомиссия

ес

россия

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - ПРАЙМ. Европейская комиссия изучает вопрос о включении России в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма, сообщила еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс. "Я не могу предвосхищать результат оценки. Но могу вас заверить, что это будет юридически обоснованное заключение. Если мы найдем достаточно причин для включения России в список, то обратимся с соответствующей заявкой в Европарламент и Совет ЕС", - сказала она в ходе выступления в Европарламенте. По ее словам, ЕК внимательно изучит российскую финансовую систему на предмет обнаружения пробелов, которые позволили бы сделать выводы о соответствующих рисках для европейской финансовой системы. Она добавила, что включение России в список третьих стран с высоким риском будет означать, что банки и другие финансовые институты должны будут проводить дополнительные проверки при осуществлении взаимодействия с РФ. Ранее группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) не стала включать Россию в свои списки - "черный" и "серый". В Росфинмониторинге подчеркивали, что российская антиотмывочная система соответствует международным стандартам.

https://1prime.ru/20241025/fatf-852432098.html

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еврокомиссия, ес, россия