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ЕС может включить Россию в список стран с высоким риском отмывания средств - 14.11.2024, ПРАЙМ
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ЕС может включить Россию в список стран с высоким риском отмывания средств
ЕС может включить Россию в список стран с высоким риском отмывания средств - 14.11.2024, ПРАЙМ
ЕС может включить Россию в список стран с высоким риском отмывания средств
Европейская комиссия изучает вопрос о включении России в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма, сообщила еврокомиссар по... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T05:56+0300
2024-11-14T05:56+0300
еврокомиссия
ес
россия
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - ПРАЙМ. Европейская комиссия изучает вопрос о включении России в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма, сообщила еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс. "Я не могу предвосхищать результат оценки. Но могу вас заверить, что это будет юридически обоснованное заключение. Если мы найдем достаточно причин для включения России в список, то обратимся с соответствующей заявкой в Европарламент и Совет ЕС", - сказала она в ходе выступления в Европарламенте. По ее словам, ЕК внимательно изучит российскую финансовую систему на предмет обнаружения пробелов, которые позволили бы сделать выводы о соответствующих рисках для европейской финансовой системы. Она добавила, что включение России в список третьих стран с высоким риском будет означать, что банки и другие финансовые институты должны будут проводить дополнительные проверки при осуществлении взаимодействия с РФ. Ранее группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) не стала включать Россию в свои списки - "черный" и "серый". В Росфинмониторинге подчеркивали, что российская антиотмывочная система соответствует международным стандартам.
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еврокомиссия, ес, россия
Еврокомиссия, ЕС, РОССИЯ
05:56 14.11.2024
 
ЕС может включить Россию в список стран с высоким риском отмывания средств

ЕС изучает вопрос включения России в список стран с высоким риском отмывания средств

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - ПРАЙМ. Европейская комиссия изучает вопрос о включении России в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма, сообщила еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс.
"Я не могу предвосхищать результат оценки. Но могу вас заверить, что это будет юридически обоснованное заключение. Если мы найдем достаточно причин для включения России в список, то обратимся с соответствующей заявкой в Европарламент и Совет ЕС", - сказала она в ходе выступления в Европарламенте.
По ее словам, ЕК внимательно изучит российскую финансовую систему на предмет обнаружения пробелов, которые позволили бы сделать выводы о соответствующих рисках для европейской финансовой системы.
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Она добавила, что включение России в список третьих стран с высоким риском будет означать, что банки и другие финансовые институты должны будут проводить дополнительные проверки при осуществлении взаимодействия с РФ.
Ранее группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) не стала включать Россию в свои списки - "черный" и "серый".
В Росфинмониторинге подчеркивали, что российская антиотмывочная система соответствует международным стандартам.
 
ЕврокомиссияЕСРОССИЯ
 
 
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