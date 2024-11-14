https://1prime.ru/20241114/strategiya-852822332.html

"Невозможно". Советник главы Пентагона оценил новую военную стратегию США

"Невозможно". Советник главы Пентагона оценил новую военную стратегию США - 14.11.2024, ПРАЙМ

"Невозможно". Советник главы Пентагона оценил новую военную стратегию США

США не располагают новой военной стратегией, а без нее невозможно сформировать структуру и привлечь необходимые кадры в министерства. Такое мнение в интервью... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T15:54+0300

2024-11-14T15:54+0300

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политика

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стратегия

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. США не располагают новой военной стратегией, а без нее невозможно сформировать структуру и привлечь необходимые кадры в министерства. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive высказал бывший советник главы Министерства обороны Соединенных Штатов полковник Дуглас Макгрегор, комментируя выдвижение на пост главы Пентагона телеведущего Fox News Пита Хегсета."У США нет новой военной стратегии, а без нее невозможно выстроить новую структуру, а без нее невозможно привести новых людей в нее, - сказал экс-советник. - Ты просто ставишь одного туда, другого сюда, и это не приведет ни к чему новому".В то же время Макгрегор выразил сомнение, что люди, которым поручают управлять ведомствами соединенных Штатов, склонны тщательно обдумывать свои решения."Не думаю, что он (Хегсет — прим. ред.) что–то знает, он пробует вещи на вкус, - сказал бывший советник. - И это часто происходит в Вашингтоне — большинство там имеют "коктейльный" уровень осведомленности обо всем". Поясняя, Макгрегор отметил, что имел в виду тот уровень осведомленности, который ограничен тем, что тот или иной руководитель "краем уха услышал на коктейльной вечеринке".Также он подчеркнул, что американские власти осознают катастрофическую ошибку, которую они допустили, поддержав Украину, но не способны это открыто признать.

https://1prime.ru/20241106/ukraina-852651652.html

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дуглас макгрегор, стратегия, сша