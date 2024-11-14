https://1prime.ru/20241114/tatneft-852819796.html

Совет директоров "Татнефти" назвал размер рекомендованных дивидендов

Совет директоров "Татнефти" назвал размер рекомендованных дивидендов - 14.11.2024, ПРАЙМ

Совет директоров "Татнефти" назвал размер рекомендованных дивидендов

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 17,39 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T14:38+0300

2024-11-14T14:38+0300

2024-11-14T14:38+0300

россия

татнефть

дивиденды

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 17,39 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, внеочередное собрание акционеров намечено на 19 декабря, сообщает компания. "О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 9 месяцев 2024 года и порядке их выплаты: произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: на одну привилегированную акцию в размере 17 рублей 39 копеек; на одну обыкновенную акцию в размере 17 рублей 39 копеек", - говорится в сообщении. Внеочередное собрание акционеров "Татнефти" по вопросу выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев состоится 19 декабря в заочной форме. В случае отсутствия кворума собрания акционеров 19 декабря повторное планируется созвать 26 декабря с такой же повесткой, уточнили в компании. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 8 января.

https://1prime.ru/20241102/tatneft-852563807.html

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россия, татнефть, дивиденды