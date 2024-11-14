https://1prime.ru/20241114/tks-kholding-852820985.html
Акционеры "ТКС Холдинга" утвердили дивиденды за девять месяцев
Акционеры "ТКС Холдинга" утвердили дивиденды за девять месяцев - 14.11.2024, ПРАЙМ
Акционеры "ТКС Холдинга" утвердили дивиденды за девять месяцев
Акционеры "ТКС Холдинга" на внеочередном собрании приняли решение одобрить выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на обыкновенную акцию, | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T15:20+0300
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Акционеры "ТКС Холдинга" на внеочередном собрании приняли решение одобрить выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на обыкновенную акцию, следует из материалов группы. "Выплатить дивиденды по результатам деятельности МКПАО "ТКС Холдинг" за девять месяцев 2024 года по размещенным обыкновенным акциям МКПАО "ТКС Холдинг" в размере 92,5 рубля (Девяносто два рубля 50 копеек) на одну обыкновенную акцию", - приводится в материалах решение акционеров. "Выплату дивидендов ...осуществить со счета МКПАО "ТКС Холдинг" денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров МКПАО "ТКС Холдинг", в срок не позднее 09 декабря 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО "ТКС Холдинг" лицам – не позднее 28 декабря 2024 года", - отмечается там же.
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россия, дивиденды, инвестиции
РОССИЯ, дивиденды, инвестиции
Акционеры "ТКС Холдинга" утвердили дивиденды за девять месяцев
Акционеры "ТКС Холдинга" утвердили дивиденды за 9 месяцев в 92,5 руб на акцию
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Акционеры "ТКС Холдинга" на внеочередном собрании приняли решение одобрить выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на обыкновенную акцию, следует из материалов группы.
"Выплатить дивиденды по результатам деятельности МКПАО "ТКС Холдинг" за девять месяцев 2024 года по размещенным обыкновенным акциям МКПАО "ТКС Холдинг" в размере 92,5 рубля (Девяносто два рубля 50 копеек) на одну обыкновенную акцию", - приводится в материалах решение акционеров.
"Выплату дивидендов ...осуществить со счета МКПАО "ТКС Холдинг" денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров МКПАО "ТКС Холдинг", в срок не позднее 09 декабря 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО "ТКС Холдинг" лицам – не позднее 28 декабря 2024 года", - отмечается там же.
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