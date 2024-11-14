https://1prime.ru/20241114/tks-kholding-852820985.html

Акционеры "ТКС Холдинга" утвердили дивиденды за девять месяцев

Акционеры "ТКС Холдинга" утвердили дивиденды за девять месяцев - 14.11.2024, ПРАЙМ

Акционеры "ТКС Холдинга" утвердили дивиденды за девять месяцев

Акционеры "ТКС Холдинга" на внеочередном собрании приняли решение одобрить выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на обыкновенную акцию, | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T15:20+0300

2024-11-14T15:20+0300

2024-11-14T15:20+0300

россия

дивиденды

инвестиции

https://cdnn.1prime.ru/img/77799/79/777997960_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_768bf861edddfd9b6b556dfe36f5c15b.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Акционеры "ТКС Холдинга" на внеочередном собрании приняли решение одобрить выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на обыкновенную акцию, следует из материалов группы. "Выплатить дивиденды по результатам деятельности МКПАО "ТКС Холдинг" за девять месяцев 2024 года по размещенным обыкновенным акциям МКПАО "ТКС Холдинг" в размере 92,5 рубля (Девяносто два рубля 50 копеек) на одну обыкновенную акцию", - приводится в материалах решение акционеров. "Выплату дивидендов ...осуществить со счета МКПАО "ТКС Холдинг" денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров МКПАО "ТКС Холдинг", в срок не позднее 09 декабря 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО "ТКС Холдинг" лицам – не позднее 28 декабря 2024 года", - отмечается там же.

https://1prime.ru/20240911/sliyanie-851504542.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дивиденды, инвестиции