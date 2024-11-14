https://1prime.ru/20241114/tramp-852814055.html

"Любимчики". В США рассказали, как Трамп общается с мировыми лидерами

"Любимчики". В США рассказали, как Трамп общается с мировыми лидерами - 14.11.2024, ПРАЙМ

"Любимчики". В США рассказали, как Трамп общается с мировыми лидерами

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп "играет в любимчиков", общаясь с теми мировыми лидерами, которым он симпатизирует, без излишних протокольных... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T11:36+0300

2024-11-14T11:36+0300

2024-11-14T11:36+0300

выборы в сша

дональд трамп

илон маск

джорджа мелони

эммануэль макрон

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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп "играет в любимчиков", общаясь с теми мировыми лидерами, которым он симпатизирует, без излишних протокольных формальностей, связываясь напрямую по телефону, пишет Bloomberg.Как отмечается, на следующей неделе в Рио-де-Жанейро состоится саммит G-20, и эта встреча, наряду со встречами АТЭС в Перу, которые начнутся в четверг, стала "лебединой песней" для уходящего президента Джо Байдена, с которым у многих лидеров внезапно пропало желание встречаться.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ этих условиях, как подчеркивает агентство, Трамп будет доминировать в разговорах в частных беседах и косвенно определять повестку дня. Лидеров волнуют проблемы тарифов и налогов, протекционизма и дерегулирования, влияющие как на мировую экономику, так и на их собственную политику и политические судьбы.Один из ключевых лидеров, с которым Трампу еще предстоит поговорить, — председатель КНР Си Цзиньпин, который столкнулся с перспективой возобновления торговой войны с 60-процентными пошлинами. Это происходит на фоне того, что кандидатуры Трампа на ключевые должности в сфере национальной безопасности "указывают на еще более ястребиную позицию США в отношении Китая".Еще с прошлого срока многие усвоили, что лучший способ привлечь внимание Трампа — связаться с ним напрямую или появиться на Fox News, а не использовать традиционные дипломатические каналы, такие как посол США или Совет национальной безопасности.Авторы статьи выделяют несколько лидеров, которые могут рассчитывать на благосклонное внимание Трампа. Это заставший последние дни прошлого президентства Трампа экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, причем нынешний глава правительства Кир Стармер "проходит ускоренный курс того, как разговаривать" с новоизбранным президентом США."Француз Эммануэль Макрон устроил Трампу памятную вечеринку в День взятия Бастилии в 2017 году и заслужил хорошую, долгую беседу с избранным президентом в самом начале. Другие, такие как Олаф Шольц, запятнаны связью с Ангелой Меркель и ясно дали понять, что отдают предпочтение Камале Харрис, заслужив место в конце очереди", — отмечает агентство.Премьер Италии Джорджа Мелони тщательно налаживает отношения с бизнесменом Илоном Маском , который теперь является полноправным членом ближайшего окружения Трампа. Южнокорейский лидер Юн Сок Ёль, который также планирует встретиться с избранным президентом, недавно начал работать над своей игрой в гольф.Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман может встретиться с Трампом до или после саммита G-20, а также он стремится ценить межличностные отношения — он приветствовал Трампа возле дворца Мурабба церемониальным танцем с мечами. Джаред Кушнер , зять Трампа, имеет тесные контакты с принцем и связан деловыми интересами на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия рассчитывает, что Кушнер станет одним из ее главных каналов связи с Трампом."Но что бы ни происходило в Южной Америке, самые важные махинации и сделки уже происходят в Мар-а-Лаго или по личному мобильному телефону Трампа. Очевидно, что Трамп поддерживал связь с российским лидером Владимиром Путиным, даже когда тот был вне офиса. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что он уже трижды общался с Трампом", — говорится в статье.

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дональд трамп, илон маск, джорджа мелони, эммануэль макрон