https://1prime.ru/20241114/tramp-852816646.html

Нет иллюзий. В США узнали, что ждут в России от Трампа

Нет иллюзий. В США узнали, что ждут в России от Трампа - 14.11.2024, ПРАЙМ

Нет иллюзий. В США узнали, что ждут в России от Трампа

В России не питают иллюзий, что победивший на выборах президента Дональд Трамп кардинально изменит внешнюю политику США, его победа не вызвала бурной реакции в... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T12:30+0300

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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. В России не питают иллюзий, что победивший на выборах президента Дональд Трамп кардинально изменит внешнюю политику США, его победа не вызвала бурной реакции в Москве, несмотря на ожидания, пишет американское издание The Nation.Как отмечается, Россия по-прежнему очарована политикой США, но общественное мнение стало недружелюбным. В 2016 году победа Трампа вызвала бурную радость в Госдуме, но в итоге ожидания не оправдались — на взгляд одного из российских дипломатов, первый срок Трампа был "худшие четыре года" в жизни.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМосква надеялась на дискуссию о расширении НАТО и на выполнение Минских соглашений, но получила при Трампе дополнительные санкции и военную помощь Украине. Хельсинкский саммит 2018 года не достиг ожидаемых результатов, несмотря на надежды Москвы.Теперь Россия отказалась от надежд на восстановление отношений с Западом. Основные усилия направлены на развитие связей с "мировым большинством" через БРИКС+.В целом на возвращение Трампа в Белый дом Москва отреагировала сдержанно. Президент России Владимир Путин публично поздравил его через несколько дней на заседании клуба "Валдай", дав понять, что открыт для переговоров, но не питает иллюзий по поводу изменения американской политики.Что касается украинского конфликта, то Кремль, как утверждается, ищет внешнюю помощь для урегулирования — Россия готова к решительной военной победе на поле боя, если такой помощи не будет. "В текущих новостях нет ничего, что бы указывало на обратное. Похоже, что никто в Москве не ждет вмешательства Дональда Трампа", — отмечает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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