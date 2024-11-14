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СМИ раскрыло план Трампа в отношении Путина

СМИ раскрыло план Трампа в отношении Путина - 14.11.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыло план Трампа в отношении Путина

Фаворит американской президентской гонки Дональд Трамп тепло отзывается о российском лидере Владимире Путине, поэтому у него есть на последнего планы. Об этом... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T12:39+0300

2024-11-14T12:39+0300

2024-11-14T12:39+0300

россия

трамп у власти

владимир путин

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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Фаворит американской президентской гонки Дональд Трамп тепло отзывается о российском лидере Владимире Путине, поэтому у него есть на последнего планы. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Он сообщил, что Трамп намерен предложить Путину вариант урегулирования украинского конфликта. По его словам, теплые слова избранного президента в адрес Путина скрывали более меркантильную тактику ведения переговоров с мировыми лидерами.В то же время Волкер добавил, что, несмотря на, казалось бы, теплое отношение Трампа к России, он все равно совершал направленные против страны шаги. Речь идет о снятии запрета на поставку вооружения Украине до начала боевых действий.

https://1prime.ru/20241114/kitay-852812305.html

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россия, трамп у власти, владимир путин