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СМИ раскрыло план Трампа в отношении Путина - 14.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыло план Трампа в отношении Путина
СМИ раскрыло план Трампа в отношении Путина - 14.11.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыло план Трампа в отношении Путина
Фаворит американской президентской гонки Дональд Трамп тепло отзывается о российском лидере Владимире Путине, поэтому у него есть на последнего планы. Об этом... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T12:39+0300
2024-11-14T12:39+0300
россия
трамп у власти
владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Фаворит американской президентской гонки Дональд Трамп тепло отзывается о российском лидере Владимире Путине, поэтому у него есть на последнего планы. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Он сообщил, что Трамп намерен предложить Путину вариант урегулирования украинского конфликта. По его словам, теплые слова избранного президента в адрес Путина скрывали более меркантильную тактику ведения переговоров с мировыми лидерами.В то же время Волкер добавил, что, несмотря на, казалось бы, теплое отношение Трампа к России, он все равно совершал направленные против страны шаги. Речь идет о снятии запрета на поставку вооружения Украине до начала боевых действий.
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россия, трамп у власти, владимир путин
РОССИЯ, Трамп у власти, Владимир Путин
12:39 14.11.2024
 
СМИ раскрыло план Трампа в отношении Путина

Волкер: Трамп тепло говорит о Путине, желая заключить с ним сделку по Украине

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Фаворит американской президентской гонки Дональд Трамп тепло отзывается о российском лидере Владимире Путине, поэтому у него есть на последнего планы. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
Он сообщил, что Трамп намерен предложить Путину вариант урегулирования украинского конфликта. По его словам, теплые слова избранного президента в адрес Путина скрывали более меркантильную тактику ведения переговоров с мировыми лидерами.
В то же время Волкер добавил, что, несмотря на, казалось бы, теплое отношение Трампа к России, он все равно совершал направленные против страны шаги. Речь идет о снятии запрета на поставку вооружения Украине до начала боевых действий.
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
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10:11
 
РОССИЯТрамп у властиВладимир Путин
 
 
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