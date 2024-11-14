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В первый раз было легче. В США назвали трудности, которые ждут Трампа

В первый раз было легче. В США назвали трудности, которые ждут Трампа - 14.11.2024, ПРАЙМ

В первый раз было легче. В США назвали трудности, которые ждут Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп столкнется с трудностями в международных делах, особенно с Украиной, Ближним Востоком и Китаем, пишет The New York Times. | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T12:56+0300

2024-11-14T12:56+0300

2024-11-14T12:56+0300

выборы в сша

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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп столкнется с трудностями в международных делах, особенно с Украиной, Ближним Востоком и Китаем, пишет The New York Times.Как отмечается, Трамп должен будет заставить президента России Владимира Путина пойти на компромисс по западной границе России, Владимира Зеленского — по восточной границе Украины. Также необходимо будет заставить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху определить границы Израиля, а верховного лидера Ирана Али Хаменеи — границы Ирана. Китай также должен будет определить свою восточную границу, чтобы избежать конфликта с Тайванем.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается в статье, с момента окончания первого президентского срока Трампа в 2021 году произошло много изменений в международных отношениях. На тот момент, по выражению автора, Россия "откусила" только часть Украины и не покушалась на всю страну, Иран и Израиль не враждовали напрямую, Израиль не нацеливался на оккупацию Западного берега Иордана. США не обращали внимания на хуситов и не вмешивались в дела Йемена, однако теперь используют стратегические бомбардировщики B-2.Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич считает, что Трамп может поддержать суверенитет Израиля на оккупированных территориях. Но в то же время Трамп может принести неожиданности для Израиля, так как он открыто обратился за поддержкой к арабам и мусульманам своей страны. А еще во время первого срока он выдвинул мирный план по созданию двух государств в Израиле.Что касается украинского конфликта, то убедить Путина прекратить огонь будет сложно, так как российский лидер стремится к победе, указывает автор, добавляя, что Трамп не может согласиться на мир, который выглядит как поражение Запада. Предполагаемая сделка по Украине может включать прекращение огня, частичную отмену санкций и ускоренное вступление Украины в ЕС, с гарантиями безопасности, но без формального членства в НАТО."Правление Трампа может привести к пересечению новых и совершенно иных красных линий, если США выйдут из НАТО или передумают защищать давних союзников", — предполагает автор. Так, Япония, Польша, Южная Корея и Тайвань могут разработать собственное ядерное оружие, если потеряют веру в США.Отмечается также, что возможные кандидаты Трампа на посты госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности Тулси Габбард поддерживают жесткую линию в отношении Китая.Пекин не смирится с удвоением торговых пошлин и продолжит развивать свои технологии, предсказывает автор.Что касается возможного будущего при Трампа, то мир всегда сложнее, чем кажется во время предвыборной гонки, и сейчас ситуация более напряженная, чем когда-либо, говорится в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша

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дональд трамп, сша, россия, украина, израиль, иран, китай