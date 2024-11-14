https://1prime.ru/20241114/tramp-852821099.html
"Царит хаос". CNN рассказал о проблемах с безопасностью в резиденции Трампа
"Царит хаос". CNN рассказал о проблемах с безопасностью в резиденции Трампа - 14.11.2024, ПРАЙМ
"Царит хаос". CNN рассказал о проблемах с безопасностью в резиденции Трампа
Обеспечение безопасности в резиденции выбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа крайне затруднено в связи с хаосом, который царит в Мар-а-Лаго,... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T15:24+0300
2024-11-14T15:24+0300
2024-11-14T15:25+0300
политика
дональд трамп
безопасность
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Обеспечение безопасности в резиденции выбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа крайне затруднено в связи с хаосом, который царит в Мар-а-Лаго, передает телеканал CNN , ссылаясь на источники."Поскольку для членов клуба Мар-а-Лаго (резиденция и гольф-клуб Трампа во Флориде – прим. ред.) не существует ограничений в отношении того, каких гостей они могут приводить, эта хаотичная ситуация вызывает невероятные сложности с контрразведкой и безопасностью", - рассказывается в сюжете CNN.При этом подчеркивается, что после президентских выборов безопасность в резиденции Трампа была усилена. В частности, для наблюдения и обнаружения взрывчатых веществ Секретная служба США использует собак-роботов.Вместе с тем в Секретной службе, как сообщает CNN, ожидают, что избранный президент сменит главу службы Рональда Роу, который в настоящий момент исполняет обязанности директора.
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дональд трамп, безопасность
Политика, Дональд Трамп, безопасность
"Царит хаос". CNN рассказал о проблемах с безопасностью в резиденции Трампа
CNN: обеспечить безопасность в резиденции Трампа крайне сложно из-за хаоса
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ.
Обеспечение безопасности в резиденции выбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа крайне затруднено в связи с хаосом, который царит в Мар-а-Лаго, передает телеканал CNN
, ссылаясь на источники.
"Поскольку для членов клуба Мар-а-Лаго (резиденция и гольф-клуб Трампа во Флориде – прим. ред.) не существует ограничений в отношении того, каких гостей они могут приводить, эта хаотичная ситуация вызывает невероятные сложности с контрразведкой и безопасностью", - рассказывается в сюжете CNN.
При этом подчеркивается, что после президентских выборов безопасность в резиденции Трампа была усилена. В частности, для наблюдения и обнаружения взрывчатых веществ Секретная служба США использует собак-роботов.
СМИ раскрыло план Трампа в отношении Путина
Вместе с тем в Секретной службе, как сообщает CNN, ожидают, что избранный президент сменит главу службы Рональда Роу, который в настоящий момент исполняет обязанности директора.