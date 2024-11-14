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Минпромторг оценил рост турпотока из ОАЭ в Россию - 14.11.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг оценил рост турпотока из ОАЭ в Россию
Минпромторг оценил рост турпотока из ОАЭ в Россию - 14.11.2024, ПРАЙМ
Минпромторг оценил рост турпотока из ОАЭ в Россию
Туристы из ОАЭ начали активно путешествовать в Россию и уже хорошо освоили Москву и Санкт-Петербург, заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в рамках... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T15:29+0300
2024-11-14T15:29+0300
россия
оаэ
туризм
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ДУБАЙ, 14 ноя - ПРАЙМ. Туристы из ОАЭ начали активно путешествовать в Россию и уже хорошо освоили Москву и Санкт-Петербург, заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в рамках форума "Мир возможностей". "Сектор туризма, наверное, это новая точка. Это новая точка роста, причем не в традиционном понимании этого слова. Это не только увеличение числа рейсов в Эмираты, не только увеличение количества российских туристов, но и раскрытие потенциала России как туристического направления, и расширение географии. Сегодня эмиратские туристы хорошо освоили уже Москву, Санкт-Петербург, в пиковые сезоны даже идет конкуренция за бронирование номеров в отелях", — сказал Груздев. По его словам, этот тренд надо развивать, при этом Россия - это не только Москва и Санкт-Петербург, в стране множество интересных туристических локаций. Груздев также подчеркнул, что есть перспектива инвестиций ОАЭ в туристическую инфраструктуру России. В ОАЭ стартовал ежегодный международный бизнес-форум "Мир возможностей", который проводят "Росконгресс" и корпорация "Синергия". Главное темой форума станет сотрудничество в рамках БРИКС и Глобального Юга.
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россия, оаэ, туризм
РОССИЯ, ОАЭ, Туризм
15:29 14.11.2024
 
Минпромторг оценил рост турпотока из ОАЭ в Россию

Минпромторг: туристы из ОАЭ активно осваивают Россию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ДУБАЙ, 14 ноя - ПРАЙМ. Туристы из ОАЭ начали активно путешествовать в Россию и уже хорошо освоили Москву и Санкт-Петербург, заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в рамках форума "Мир возможностей".
"Сектор туризма, наверное, это новая точка. Это новая точка роста, причем не в традиционном понимании этого слова. Это не только увеличение числа рейсов в Эмираты, не только увеличение количества российских туристов, но и раскрытие потенциала России как туристического направления, и расширение географии. Сегодня эмиратские туристы хорошо освоили уже Москву, Санкт-Петербург, в пиковые сезоны даже идет конкуренция за бронирование номеров в отелях", — сказал Груздев.
По его словам, этот тренд надо развивать, при этом Россия - это не только Москва и Санкт-Петербург, в стране множество интересных туристических локаций. Груздев также подчеркнул, что есть перспектива инвестиций ОАЭ в туристическую инфраструктуру России.
В ОАЭ стартовал ежегодный международный бизнес-форум "Мир возможностей", который проводят "Росконгресс" и корпорация "Синергия". Главное темой форума станет сотрудничество в рамках БРИКС и Глобального Юга.
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РОССИЯОАЭТуризм
 
 
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