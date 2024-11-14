Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции рассказали, как санкции сказываются на российских туристах - 14.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241114/turizm-852817201.html
В Турции рассказали, как санкции сказываются на российских туристах
В Турции рассказали, как санкции сказываются на российских туристах - 14.11.2024, ПРАЙМ
В Турции рассказали, как санкции сказываются на российских туристах
Санкции вызывают проблемы для российских туристов в Турции, но туристическая индустрия старается смягчить ущерб, заявил РИА Новости заместитель председателя... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T12:55+0300
2024-11-14T12:55+0300
россия
турция
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/46/841384629_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebb33140c1865a746345fa3b13711831.jpg
АНКАРА, 14 ноя – ПРАЙМ. Санкции вызывают проблемы для российских туристов в Турции, но туристическая индустрия старается смягчить ущерб, заявил РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын. Летом газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Газета Aydınlık писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. "Конечно, все это (санкции – ред.) проблемы, все это создает трудности. Но мы одна из самых масштабных в мире ассоциаций по туризму, поэтому наши турагентства в контакте с нашими партнерами денно и нощно делают все возможное, чтобы преодолеть эти трудности, чтобы проблемы не были масштабными. Обе стороны (турецкая и российская – ред.) решают проблемы", - сказал Гюнайдын. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщил в четверг, что Турция уверенно держит первое место по числу российских туристов в стране, дипломат допустил превышение показателей 2023 года.
https://1prime.ru/20241114/turtsiya-852816800.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/46/841384629_134:0:2266:1599_1920x0_80_0_0_61f137c6f380e766f4ee558b1076daa7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, турция, туризм
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Туризм
12:55 14.11.2024
 
В Турции рассказали, как санкции сказываются на российских туристах

TÜRSAB: санкции вызывают проблемы для туристов из России в Турции

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 14 ноя – ПРАЙМ. Санкции вызывают проблемы для российских туристов в Турции, но туристическая индустрия старается смягчить ущерб, заявил РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын.
Летом газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Газета Aydınlık писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями.
"Конечно, все это (санкции – ред.) проблемы, все это создает трудности. Но мы одна из самых масштабных в мире ассоциаций по туризму, поэтому наши турагентства в контакте с нашими партнерами денно и нощно делают все возможное, чтобы преодолеть эти трудности, чтобы проблемы не были масштабными. Обе стороны (турецкая и российская – ред.) решают проблемы", - сказал Гюнайдын.
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщил в четверг, что Турция уверенно держит первое место по числу российских туристов в стране, дипломат допустил превышение показателей 2023 года.
Стамбул, Турция - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
Представитель туриндустрии Турции заявил о намерении расширяться в России
12:37
 
РОССИЯТУРЦИЯТуризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала