https://1prime.ru/20241114/turizm-852817201.html

В Турции рассказали, как санкции сказываются на российских туристах

В Турции рассказали, как санкции сказываются на российских туристах - 14.11.2024, ПРАЙМ

В Турции рассказали, как санкции сказываются на российских туристах

Санкции вызывают проблемы для российских туристов в Турции, но туристическая индустрия старается смягчить ущерб, заявил РИА Новости заместитель председателя... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T12:55+0300

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2024-11-14T12:55+0300

россия

турция

туризм

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АНКАРА, 14 ноя – ПРАЙМ. Санкции вызывают проблемы для российских туристов в Турции, но туристическая индустрия старается смягчить ущерб, заявил РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын. Летом газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Газета Aydınlık писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. "Конечно, все это (санкции – ред.) проблемы, все это создает трудности. Но мы одна из самых масштабных в мире ассоциаций по туризму, поэтому наши турагентства в контакте с нашими партнерами денно и нощно делают все возможное, чтобы преодолеть эти трудности, чтобы проблемы не были масштабными. Обе стороны (турецкая и российская – ред.) решают проблемы", - сказал Гюнайдын. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщил в четверг, что Турция уверенно держит первое место по числу российских туристов в стране, дипломат допустил превышение показателей 2023 года.

https://1prime.ru/20241114/turtsiya-852816800.html

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россия, турция, туризм