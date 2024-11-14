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Представитель туриндустрии Турции заявил о намерении расширяться в России
Представитель туриндустрии Турции заявил о намерении расширяться в России - 14.11.2024, ПРАЙМ
Представитель туриндустрии Турции заявил о намерении расширяться в России
Туристическая индустрия Турции намерена расширяться на российском рынке, несмотря на сложности в регионе, вызванные конфликтами, заявил РИА Новости заместитель... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T12:37+0300
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АНКАРА, 14 ноя – ПРАЙМ. Туристическая индустрия Турции намерена расширяться на российском рынке, несмотря на сложности в регионе, вызванные конфликтами, заявил РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщил в четверг, что Турция уверенно держит первое место по числу российских туристов в стране, дипломат допустил превышение показателей 2023 года. "Россия – наш ключевой рынок, который мы постоянно развиваем, мы придаем этому рынку огромное значение. Мы находимся в стратегическом регионе, переживаем очень большие проблемы. И на севере, и на юге есть факторы, которые отражаются на туризме. Мы не хотим говорить о конфликтах и туризме на параллельных плоскостях, но к сожалению, сейчас такая ситуация. Но отрадно, что цифрами по российскому турпотоку мы довольны, работаем для развития российского направления", - сказал Гюнайдын.
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турция, россия, туризм
Представитель туриндустрии Турции заявил о намерении расширяться в России
Гюнайдын: туриндустрия Турции намерена расширяться на рынке России
АНКАРА, 14 ноя – ПРАЙМ. Туристическая индустрия Турции намерена расширяться на российском рынке, несмотря на сложности в регионе, вызванные конфликтами, заявил РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын.
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщил в четверг, что Турция уверенно держит первое место по числу российских туристов в стране, дипломат допустил превышение показателей 2023 года.
"Россия – наш ключевой рынок, который мы постоянно развиваем, мы придаем этому рынку огромное значение. Мы находимся в стратегическом регионе, переживаем очень большие проблемы. И на севере, и на юге есть факторы, которые отражаются на туризме. Мы не хотим говорить о конфликтах и туризме на параллельных плоскостях, но к сожалению, сейчас такая ситуация. Но отрадно, что цифрами по российскому турпотоку мы довольны, работаем для развития российского направления", - сказал Гюнайдын.
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