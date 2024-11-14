https://1prime.ru/20241114/ukaz-852814875.html
Путин подписал указ о выплатах за ранения, приведшие к инвалидности
Путин подписал указ о выплатах за ранения, приведшие к инвалидности - 14.11.2024, ПРАЙМ
Путин подписал указ о выплатах за ранения, приведшие к инвалидности
Глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому участникам специальной военной операции (СВО), получившим ранения, которые привели к... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T11:53+0300
2024-11-14T11:53+0300
2024-11-14T11:53+0300
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому участникам специальной военной операции (СВО), получившим ранения, которые привели к инвалидности, будет выплачена единовременная сумма в размере четырех миллионов рублей. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов."В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям лиц постановляю: 1. Установить, что, в случае если увечье (ранение, травма, контузия), полученное лицом, которому в соответствии с указом президента РФ установлена единовременная выплата при получении увечья (ранения, травмы, контузии), повлекло за собой наступление инвалидности, такому лицу осуществляется единовременная выплата в размере четырех миллионов рублей с учетом единовременно выплаты, произведенной при получении этого увечья (ранения, травмы, контузии)", - сказано в тексте документа.Кроме того, указ также устанавливает, что если увечье произошло с 24 февраля 2022 года до даты вступления указа в силу, выплата будет произведена из средств государственного фонда поддержки участников СВО.Указ вступает в силу с момента его подписания - 14 ноября.
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россия, сво, выплаты
Путин подписал указ о выплатах за ранения, приведшие к инвалидности
Путин подписал указ о выплате бойцам СВО за ранения, приведшие к инвалидности
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому участникам специальной военной операции (СВО), получившим ранения, которые привели к инвалидности, будет выплачена единовременная сумма в размере четырех миллионов рублей. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям лиц постановляю: 1. Установить, что, в случае если увечье (ранение, травма, контузия), полученное лицом, которому в соответствии с указом президента РФ установлена единовременная выплата при получении увечья (ранения, травмы, контузии), повлекло за собой наступление инвалидности, такому лицу осуществляется единовременная выплата в размере четырех миллионов рублей с учетом единовременно выплаты, произведенной при получении этого увечья (ранения, травмы, контузии)", - сказано в тексте документа.
Кроме того, указ также устанавливает, что если увечье произошло с 24 февраля 2022 года до даты вступления указа в силу, выплата будет произведена из средств государственного фонда поддержки участников СВО.
Указ вступает в силу с момента его подписания - 14 ноября.
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