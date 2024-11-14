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Путин лично курирует вопросы по Украине, заявили в Кремле
Путин лично курирует вопросы по Украине, заявили в Кремле - 14.11.2024, ПРАЙМ
Путин лично курирует вопросы по Украине, заявили в Кремле
Российский лидер Владимир Путин самостоятельно курирует все вопросы, которые затрагивают украинский конфликт. Об этом рассказал официальный представитель Кремля | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T13:57+0300
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин самостоятельно курирует все вопросы, которые затрагивают украинский конфликт. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В этой связи пресс-секретарь президента уточнил, что в Кремле не обсуждают назначение специального посланника по этому кругу вопросов."Направление это курирует Путин лично. Идет специальная военная операция, он является верховным главнокомандующим. Каких-то специальных посланников у нас нет", - сказал Песков журналистам.Также он упомянул, что тема конфликта на Украине затрагивалась в разговоре между Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.Ранее сообщалось, что в ближайшее время победитель президентской гонки в США Дональд Трамп планирует назначить спецпосланника по Украине для проведения переговоров по урегулированию конфликта.
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Путин лично курирует вопросы по Украине, заявили в Кремле
Песков: Путин без спецпосланника курирует вопросы по украинскому направлению
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин самостоятельно курирует все вопросы, которые затрагивают украинский конфликт. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В этой связи пресс-секретарь президента уточнил, что в Кремле не обсуждают назначение специального посланника по этому кругу вопросов.
"Направление это курирует Путин лично. Идет специальная военная операция, он является верховным главнокомандующим. Каких-то специальных посланников у нас нет", - сказал Песков журналистам.
Также он упомянул, что тема конфликта на Украине затрагивалась в разговоре между Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время победитель президентской гонки в США Дональд Трамп планирует назначить спецпосланника по Украине для проведения переговоров по урегулированию конфликта.
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