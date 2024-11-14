https://1prime.ru/20241114/ukraina-852818743.html

Путин лично курирует вопросы по Украине, заявили в Кремле

Путин лично курирует вопросы по Украине, заявили в Кремле - 14.11.2024, ПРАЙМ

Путин лично курирует вопросы по Украине, заявили в Кремле

Российский лидер Владимир Путин самостоятельно курирует все вопросы, которые затрагивают украинский конфликт. Об этом рассказал официальный представитель Кремля | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T13:57+0300

2024-11-14T13:57+0300

2024-11-14T13:57+0300

россия

сша

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852679110_0:0:3307:1861_1920x0_80_0_0_f90e1d308619cb439b7d333df74ce0e2.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин самостоятельно курирует все вопросы, которые затрагивают украинский конфликт. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В этой связи пресс-секретарь президента уточнил, что в Кремле не обсуждают назначение специального посланника по этому кругу вопросов."Направление это курирует Путин лично. Идет специальная военная операция, он является верховным главнокомандующим. Каких-то специальных посланников у нас нет", - сказал Песков журналистам.Также он упомянул, что тема конфликта на Украине затрагивалась в разговоре между Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.Ранее сообщалось, что в ближайшее время победитель президентской гонки в США Дональд Трамп планирует назначить спецпосланника по Украине для проведения переговоров по урегулированию конфликта.

https://1prime.ru/20241113/bayden-852807922.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, украина