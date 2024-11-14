Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин лично курирует вопросы по Украине, заявили в Кремле - 14.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241114/ukraina-852818743.html
Путин лично курирует вопросы по Украине, заявили в Кремле
Путин лично курирует вопросы по Украине, заявили в Кремле - 14.11.2024, ПРАЙМ
Путин лично курирует вопросы по Украине, заявили в Кремле
Российский лидер Владимир Путин самостоятельно курирует все вопросы, которые затрагивают украинский конфликт. Об этом рассказал официальный представитель Кремля | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T13:57+0300
2024-11-14T13:57+0300
россия
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852679110_0:0:3307:1861_1920x0_80_0_0_f90e1d308619cb439b7d333df74ce0e2.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин самостоятельно курирует все вопросы, которые затрагивают украинский конфликт. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В этой связи пресс-секретарь президента уточнил, что в Кремле не обсуждают назначение специального посланника по этому кругу вопросов."Направление это курирует Путин лично. Идет специальная военная операция, он является верховным главнокомандующим. Каких-то специальных посланников у нас нет", - сказал Песков журналистам.Также он упомянул, что тема конфликта на Украине затрагивалась в разговоре между Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.Ранее сообщалось, что в ближайшее время победитель президентской гонки в США Дональд Трамп планирует назначить спецпосланника по Украине для проведения переговоров по урегулированию конфликта.
https://1prime.ru/20241113/bayden-852807922.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852679110_320:0:3049:2047_1920x0_80_0_0_d83eb25b08de9847e40c57df68743bed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, украина
РОССИЯ, США, УКРАИНА
13:57 14.11.2024
 
Путин лично курирует вопросы по Украине, заявили в Кремле

Песков: Путин без спецпосланника курирует вопросы по украинскому направлению

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин самостоятельно курирует все вопросы, которые затрагивают украинский конфликт. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В этой связи пресс-секретарь президента уточнил, что в Кремле не обсуждают назначение специального посланника по этому кругу вопросов.
"Направление это курирует Путин лично. Идет специальная военная операция, он является верховным главнокомандующим. Каких-то специальных посланников у нас нет", - сказал Песков журналистам.
Также он упомянул, что тема конфликта на Украине затрагивалась в разговоре между Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время победитель президентской гонки в США Дональд Трамп планирует назначить спецпосланника по Украине для проведения переговоров по урегулированию конфликта.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
Байден запросит у конгресса дополнительные средства на Украину
Вчера, 22:30
 
РОССИЯСШАУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала