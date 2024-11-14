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"Яндекс Путешествия" откроют для арендодателей прямой доступ к сервису

"Яндекс Путешествия" откроют для арендодателей прямой доступ к сервису - 14.11.2024, ПРАЙМ

"Яндекс Путешествия" откроют для арендодателей прямой доступ к сервису

"Яндекс Путешествия" открывают прямой доступ к своей платформе для арендодателей: первыми самостоятельно размещать на ней объявления о сдаче в аренду смогут... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T11:26+0300

2024-11-14T11:26+0300

2024-11-14T11:26+0300

россия

яндекс путешествия

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс Путешествия" открывают прямой доступ к своей платформе для арендодателей: первыми самостоятельно размещать на ней объявления о сдаче в аренду смогут владельцы квартир, апартаментов и домов в популярных туристических регионах, сообщил сервис. "Арендодатели из крупнейших российских регионов смогут без посредников размещать квартиры, апартаменты и дома на "Яндекс Путешествиях" для сдачи в краткосрочную аренду. Им стала доступна прямая регистрация объектов в личном кабинете на платформе сервиса... Ранее оно было возможно только через технических партнеров", - говорится в сообщении. Разместить объявления могут предприниматели, самозанятые, а также физические лица. Первыми такую возможность получили жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Калининградской и Новосибирской областей, Республики Татарстан - это наиболее популярные направления, 60% бронирований, совершенных на сервисе в 2024 году, приходятся именно на них, отметили в "Яндекс Путешествиях". РИА Новости в сервисе уточнили, что в дальнейшем планируется открыть эту функцию и для других регионов России. Как отметил директор по продукту "Яндекс Путешествий" Евгений Абрамзон, россияне стали чаще интересоваться тем, как сдать жилье в краткосрочную аренду. По данным "Яндекс Поиска", количество запросов о посуточной сдаче или о покупке недвижимости с такой целью за последние пять лет в Калининграде увеличилось в 6 раз, в Москве - в 4,7 раз, в Казани - в 3,5 раза, в Санкт-Петербурге - в 2 раза. "Мы открыли арендодателям из крупнейших городов доступ к Экстранету, нашей онлайн-платформе для партнеров. Эти регионы посещают все больше туристов и деловых путешественников, что вызывает непрерывный рост спроса на разные виды размещения, в том числе апартаменты", - добавил Абрамзон.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, яндекс путешествия